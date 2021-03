VIA LIBERA Dalle parole ai fatti, o meglio: dalle chiacchiere a dichiarazioni di ben altro peso. Voci circa la versione maxi di Defender circolano da quando l'ultima generazione dell'icona dell'offroad fu presentata per la prima volta nel 2019 (già allora un documento leaked ne suggeriva la probabile esistenza), ora tuttavia Jaguar Land Rover esce allo scoperto. Nuova Defender 130, edizione a passo lungo ed abitacolo a tre file di sedili, esiste ed è in preparazione per il lancio sul mercato. Quali mercati? Semmai, questo è il punto.

SUPER MERCATI Dunque la notizia in sé non è chissà quale sorpresa: semplicemente, abbiamo ora la conferma della Casa, giunta da parte del CFO JLR Andrian Mardell, come riporta Automotive News Europe, nel corso di una call con gli stakeholder. Nonostante l'interruzione causa pandemia di Covid, la produzione di Defender ha assorbito, nel quarto trimestre 2020, il 16% dell'output totale delle fabbriche Land Rover. Naturale allora alimentare il successo con una terza variante, peraltro inedita. Paesi target? Il Nord America, la Cina, il Medio Oriente. Dell'Europa non si fa menzione, ma attendiamo. Tempi di uscita? Forse già entro fine 2021.

CIFRE ALLA MANO Ricordiamo come il Defender originale venisse nominato in base alla lunghezza del proprio interasse, con i pollici come unità di misura. In passato abbiamo avuto declinazioni di Defender 130 in versione commerciali e pick-up, ma mai un SUV a tre file. Oltretutto nuova Defender già ha infranto questa convenzione di denominazione, con Defender 110 (qui la nostra prova) seduto in realtà su un passo di 119 pollici. Uno schema che Defender 130 condividerà, ma con una lunghezza complessiva aumentata a circa 201 pollici (5 metri e 10), e una capienza fino a otto persone.

MOTORONI Non sappiamo ancora quali propulsori spingeranno Defender XXL, ma non saremmo spiazzati se il quattro cilindri 2 litri P300 (salvo in configurazione plug-in hybrid P400e) non fosse giudicato degno di una top di gamma tanto gigantesca. La versione V8 sovralimentata recentemente annunciata è un'opzione molto più probabile, per un prezzo comodamente superiore ai 100.000 euro. Come cuore dell'offerta, invece, i 3 litri diesel (D250, D300) e benzina (P400) con tecnologia mild hybrid. In ansia di conoscere il rapporto di Defender 130 con l'Italia.