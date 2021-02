PREZZI POPOLARI Considerato il costo di un Land Rover Defender originale e restaurato in buone condizioni, l’idea di un restomod come questo, che viene via per poco meno di 190mila dollari, potrebbe quasi essere allettante. Un prezzo neanche poi troppo lontano da quello della nuova Defender V8. A metterlo in vendita è l’officina Osprey, specializzata in modelli custom, direttamente sul suo sito web.

NON PER PURISTI Se siete appassionati di auto storiche, però, volgete pure lo sguardo altrove: un restomod è un restomod. La ristrutturazione di un’automobile storica, rimessa a nuovo sfruttando parti più moderne, dando così vita a un modello assolutamente unico.

ESTETICA ORIGINALE Il Land Rover Defender 130 Pickup di queste immagini è stato prodotto originariamente nel 1988, verniciato in Fuji White e con telaio verniciato a polvere. La griglia anteriore è custom, e diversi elementi di carrozzeria e interni (cofano, plancia) sono realizzati in metilacrilato; i paraurti sono in acciaio con luci aggiuntive all’anteriore, mentre i cerchi in lega sono Mondial Retro da 20” dello specialista Kahn, con gomme da fuoristrada 275/65 di Cooper.

INTERNI DA 21ESIMO SECOLO Sedili e portiere vantano rivestimenti in pelle con cuciture a contrasto; il climatizzatore è nuovo, con controlli in alluminio; custom il pannello della strumentazione e lo schermo da 7 pollici per l’infotainment. Decisamente moderna la possibilità di ricaricare il telefono tramite una piastra wireless nella console centrale, o tramite una delle due porte USB disponibili. Osprey ha anche montato vetri elettrici e chiusura centralizzata, oltre a un impianto audio Rockford Fosgate.

UNA CORVETTE SOTTO IL COFANO Il Defender è stato oggetto di grandi modifiche anche “sotto” il cofano: sospensioni specifiche per il fuoristrada, freni a disco davanti e dietro, protezione sottoscocca, e scarichi custom. Il motore è un crate engine LS3 V8, quello montato nella quinta generazione della Camaro SS e della Corvette C6: 6,2 litri di cilindrata, capace di erogare 435 CV e generare 576 Nm di coppia massima. Il motore è abbinato a un cambio automatico a sei rapporti (con le ridotte) e trazione integrale.