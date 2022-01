Land Rover Defender 130, scappano i brevetti. Ecco quando esce

Il processo che porta alla luce un'auto nuova è lungo e complicato e passa per tappe obbligate. C'è la bozza tratteggiata a mano, c'è il progetto pratico, c'è poi la fase di collaudo, infine - solo allora - il lancio sul mercato. Dei test preparatori di Defender 130, già vi avevamo portato testimonianza la scorsa estate, quando i nostri fotografi spia scattarono le prime foto di un prototipo su strada. Ora, un passo indietro: direttamente dall'ufficio brevetti di Land Rover, ecco i disegni tecnici (vedi gallery).

Land Rover Defender 130, le nostre foto spia

TROVA LE DIFFERENZE Messi in rete in anteprima da Autoweek.nl, le immagini - confermando le impressioni suscitate dalle foto spia - mostrano come nuova Defender 130 sarà immediatamente riconoscibile come una semplice Defender 110 sottoposta a stretching. Tetto relativamente piatto, sezione posteriore significativamente più lunga in seguito a modifiche ai vetri laterali e a uno sbalzo posteriore sensibilmente maggiore. Una caratteristica, quest'ultima, che potrebbe influenzare le proverbiali proprietà fuoristradistiche del Defender standard: ma che allo stesso tempo, farà la gioia di chiunque abbia avuto la sventura di appollaiarsi nella minuscola terza fila del modello 110.

VEDI ANCHE

Defender 130, i disegni ufficiali

METRO ALLA MANO Su Defender 130, Land Rover in realtà non si è ancora sbottonata. Una relazione del 2019 suggerisce in ogni caso come l'abitacolo dovrebbe poter contenere fino a 8 persone. Mentre la lunghezza complessiva ammonterà a 5,10 metri, ovvero 34 cm in più rispetto a Defender 110. Variante con la quale la 130 condividerebbe la misura del passo, 3,02 metri.

Nuova Defender 130: come una 110, ma più lunga

COUNTDOWN Anche le opzioni di motore saranno presumibilmente in comune con Defender 110: questo significa che dobbiamo aspettarci una gamma completa di propulsori diesel (mild hybrid) e benzina, tra cui sia l'opzione plug-in hybrid (P400e), sia il V8 sovralimentato da 525 cv. A marzo 2021 Adrian Mardell, CFO di Jaguar Land Rover, dichiarò che Defender 130 sarebbe arrivato entro i successivi 18 mesi: il che suggerisce che il modello sarà introdotto entro la fine di agosto 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/01/2022