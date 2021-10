Versioni speciali

Per il SUV inglese a 7 posti, equipaggiamento Metropolitan ancora più ricco dell'HSE R-Dynamic. Quali accessori esterni e interni

Perché - si sa - oggi il SUV, all'avventura dei tornanti di montagna, preferisce l'eleganza del red carpet cittadino. Anche il SUV di grandi dimensioni: sfilare per la city ne sfama l'orgoglio. Land Rover rafforza l'appeal di Discovery con l'introduzione della nuova versione speciale Metropolitan Edition, nomignolo dietro cui si cela una suite completa di tecnologie per migliorare il comfort, tanto quanto il senso pratico.

Nuova Land Rover Discovery Metropolitan Edition

FUORI Seduta al vertice della gamma del SUV Land a 7 posti, nuova Discovery Metropolitan Edition uguale aggiornamenti esterni e generosa dotazione di serie. Si basa sulla specifica R-Dynamic HSE, alla quale aggiunge dettagli Bright Atlas per la griglia e la scritta Discovery. Il tutto è completato dai paraurti inferiori in Hakuba Silver, i cerchi in lega da 22 pollici Diamond Turned con dettagli Gloss Grey, inoltre pinze dei freni di colore nero, vetri oscurati e tetto panoramico scorrevole.

Discovery Metropolitan Edition, gli interni

DENTRO L'abitacolo è impreziosito da dettagli dei rivestimenti in titanio, con equipaggiamento standard che include Head-up Display, volante riscaldato, ricarica wireless del telefono, vano refrigerato anteriore e climatizzatore a quattro zone. Come il resto dela famiglia Discovery, anche la nuova top di gamma è ovviamente disponibile con l'avanzata purificazione dell'aria interna, con filtrazione delle particelle PM2,5.

Discovery Metropolitan Edition, motori benzina e diesel mild hybrid

HYBRID POWER Discovery Metropolitan Edition in vendita sia in abbinamento al 6 cilindri 3 litri benzina da 360 cv (P360 Ingenium), sia al super efficiente 6 cilindri 3 litri diesel da 300 cv (D300 Ingenium), entrambi dotati di tecnologia Mild-Hybrid Electric Vehicle (MHEV) da 48 Volt. In Gran Bretagna gli ordini sono già aperti, prezzi a partire da 73.250 sterline (86.600 euro circa).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/10/2021