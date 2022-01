Video: l'auto affonda nel fiume ghiacciato? Lei si fa un selfie!

È stata probabilmente la notizia più ''cool'' della settimana, in tutti i sensi, e il video dell'accaduto è stato ripreso da tutti i mezzi di informazione diventando virale sui social. In Canada, una donna è stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza mentre guidava ad alta velocità la sua berlina gialla, sul ghiaccio formatosi sulla superficie del fiume Rideau. Poco dopo il ghiaccio si è rotto e l'auto è precipitata nelle acque gelate. A quel punto la donna è stata vista, con incredibile sangue freddo, farsi un selfie... da brivido, mentre l'auto affondava sotto i suoi piedi. Qui sotto uno dei tanti video dell'accaduto.

AL SALVATAGGIO! Quello che le immagini non mostrano, e che potrebbe anche suscitare qualche dubbio sulla dinamica dell'accaduto, è come l'automobilista sia riuscita a uscire dall'auto e ad arrampicarsi sul lunotto senza bagnarsi (a giudicare dalle immagini), salvando addirittura lo zaino. Uno stunt studiato a tavolino? Di certo i residenti nel video appaiono di gran lunga più agitati dell'automobilista. L'operazione di salvataggio è stata portata a termine con l'aiuto di un kayak. Secondo la polizia, nessuno sarebbe rimasto ferito durante l'incidente, ma la donna che era al volante è stata multata per uso pericoloso di un veicolo a motore: anche se la legge locale non vieta di per sé la guida sugli specchi d'acqua ghiacciati, pare.