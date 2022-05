Nuova Jeep Renegade: se fosse elettrica la vorrei così! Rendering

Come per qualsiasi altro brand della galassia Stellantis, l’elettrificazione giocherà un ruolo sempre più importante anche per Jeep. Per il momento il marchio a Stelle e Strisce non ha ancora presentato alcun modello full-electric, ma nell’ambiente si discute ormai da parecchio tempo dell’arrivo di una nuova BEV (Battery Electric Vehicle) made in Jeep. Incapace d’ingannare l’attesa, il designer Dejan Hristov ha colto l’occasione per ridisegnare una nuova Jeep Renegade 100% elettrica. Il rendering è stato pubblicato proprio in questi giorni sul magazine digitale Carscoops.

Jeep Renegade BEV: laterale

SCOSSA ELETTRICA L’aspetto che più colpisce di questa Renegade (qui il video della versione 2022) elettrica è il suo profilo robusto e squadrato. La parte anteriore (piuttosto tondeggiante) include l’immancabile griglia Jeep con sette lamelle verticali, mentre vengono riproposti i fari circolari in abbinamento a fendinebbia più piccoli. Anche il cofano del fuoristrada cattura l'attenzione grazie al suo ampio rigonfiamento centrale e alle prese d’aria. Sulla Renegade elettrica di Hristov ci sono pure un bull-bar, passaruota anteriori e posteriori svasati e pneumatici tassellati per il fuoristrada estremo.

Jeep Renegade BEV: 3/4 posteriore

FORME MASSICCE E ROCCIOSE La forma dell’auto è davvero molto scolpita, con una linea di cintura piuttosto rialzata. A rendere il fuoristrada ancora più roccioso è la parte posteriore, con la ruota di scorta agganciata al portellone. All’appello non mancano poi delle praticissime barre portatutto sul tetto. Il quadro si completa con delle luci posteriori angolari a LED. Il concept grafico si distingue inoltre per lo sbalzo posteriore ridotto e per la piastra di protezione nella parte inferiore. È voi cosa ne pensate? Vi stuzzica l’idea di una Jeep a batterie?

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 16/05/2022