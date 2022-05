Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe, gamma al completo. Prezzi e versioni

Al via gli ordini di Grand Cherokee quinta generazione, in Italia solo con motore plug-in hybrid. I quattro allestimenti nel dettaglio

Negli showroom farà capolino solo quest'autunno, nel frattempo nuova Jeep Grand Cherokee 4xe si può ordinare, e non più solo nell'allestimento Exclusive Launch Edition, bensì in ogni sua declinazione concettuale oltre che estetica. Comanda il ''green'': in Europa, Grand Cherokee solo in edizione Plug-in Hybrid. Puoi invece giocare con gli allestimenti, e sono quattro (Limited, Trailhawk, Overland e Summit Reserve), ognuno con il suo perché. Per tutte le caratteristiche stilistiche e meccaniche, vi rimandiamo alla nostra anteprima. Qui ci concentriamo sulla gamma per l'Italia, prezzi ancora in parte ignoti, per la Overland partono da 89.000 euro, in promozione a 87.000 euro.

La Grand Cherokee nella sua forma più pura. Il modello Limited monta cerchi da 20”, è dotato di fari a LED e di un tetto apribile a doppio vetro opzionale. Equipaggiata con le ultime novità in fatto di sicurezza e capability, offre di serie il Full Speed Forward Collision Warning, il Traffic Sign Recognition, il Droswy Driver e il sistema Selec-Terrain per una maggiore trazione quando si va in off-road. Gli interni ospitano sedili con rivestimento premium e un quadro TFT digitale da 10,25”, oltre alla Radio Nav da 10”.

Il meglio di entrambi i mondi: Overland offre infatti sia un comfort premium, sia l'autentica capability di Jeep. Cerchi lucidi da 20”, doppio scarico e fascia anteriore e posteriore in tinta carrozzeria si combinano per un esterno elegante e potente. All’interno, sono di serie il tetto apribile a due pannelli, con luci ambientali multicolore e i sedili in pelle Nappa premium.

VEDI ANCHE

Capacità senza compromessi, in piena filosofia Jeep. L’allestimento Trailhawk è dotato di serie dei migliori sistemi e caratteristiche off-road del settore: cerchi da 18” con pneumatici All Terrain per il sistema Quadra-drive II, differenziale elettronico posteriore a slittamento limitato, possibilità di disconnessione della barra stabilizzatrice anteriore, tre skid plate e kit di accessori Jeep Offroad. Realizzati per chi è sempre in movimento, gli interni sono comodi e funzionali con sedili anteriori ventilati, disponibili in pelle Capri con inserti in pelle scamosciati e cuciture blu.

Il livello più elevato della Grand Cherokee, la Summit Reserve, monta cerchi da 21” e vanta un abitacolo dal comfort ineguagliabile. A renderla unica sono soprattutto i rivestimenti in pelle Palermo per sedili e pannelli porte, gli inserti in vero legno di noce, l'impianto audio Mcintosh a 19 altoparlanti e il display del passeggero da 10”, insieme ad altri numerosi contenuti di serie.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/05/2022