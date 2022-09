Jeep Avenger, ecco la nuova baby Jeep. Solo 100% elettrica. Il video

Segnali dal futuro li captammo già lo scorso mese, quando alcune smaliziate vecchie volpi la sorpresero durante una sessione fotografica promozionale. Si fiutava come i tempi fossero maturi per la world premiere, e infatti... Signore e signori, ecco a voi Jeep Avenger, e l'urban SUV di Jeep ha finalmente un nome, oltre che un volto a tutto tondo. Avenger la prima Jeep 100% elettrica, la Jeep più piccola della famiglia, infine anche la prima Jeep ''made in UE'' nata sotto le insegne di Stellantis. Infine infine, non l'unica nuova elettro-Jeep in arrivo nei prossimi mesi: a dividere il palcoscenico del Jeep 4xe Day, altri due full electric SUV per gli USA, Jeep Recon e Jeep Wagoneer S (qui un approfondimento). Tutte e tre sono illustrate dal management Jeep anche qui sotto, in video.

ECONOMIE DI SCALA Cucita su misura per l'Europa, oltre che per altri mercati come Giappone e Corea del Sud, nuova Jeep Avenger sarà costruita nell'impianto ex FCA di Tychy, in Polonia, ora a disposizione dell'intero Gruppo. Sfrutterà il pianale modulare CMP ex PSA specifico per le compatte elettriche (lo stesso che equipaggia, per intenderci, Peugeot e-208/e-2008, Opel Corsa-e/Mokka-e, oltre a DS3 Crossback e-Tense) e in termini di dimensioni si posizionerà sotto Jeep Renegade. Misure esatte ancora non comunicate: ci aspettiamo una lunghezza attorno ai 4 metri e 15.

Jeep Avenger, la Jeep della rivoluzione

VEDI ANCHE

ELETTRIZIAMOCI Benché la scheda tecnica sia ancora sotto chiave, Jeep Avenger dovrebbe dunque escludere completamente versioni con motore termico, per essere mossa unicamente dalla nota unità elettrica da 136 cv, alimentata da una batteria da 50 kW. Anche se l’autonomia che Jeep promette (400 km) è superiore a quella delle precedenti EV Stellantis: upgrade? Poiché inoltre è prevista anche una variante a trazione integrale (altrimenti, di che Jeep stiamo parlando), non è esclusa la possibilità di configurare Avenger con due motori, uno per ciascun asse.

Jeep Avenger: 400 km di autonomia

SAVE THE DATE Di ''baby'' Avenger, SUV compatto dallo stile semplice ma ben proporzionato e che - assicurano - performerà in offroad come una vera Jeep, per ora è tutto. Per conoscerla nei minimi dettagli, interni inclusi, unveiling ufficiale in occasione del Salone di Parigi il 17 ottobre, giorno a partire dal quale aprirà ufficialmente anche la campagna di preordini e durante il quale verrà diffuso anche il listino prezzi, a oggi ancora sconosciuto. L'arrivo in concessionaria è previsto entro il primo trimestre 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/09/2022