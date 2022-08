Jeep: guarda quant'è bello il nuovo urban SUV elettrico!

Il suo imminente arrivo lo aveva comunicato lo stesso Carlos Tavares presentando il progetto Dare Forward 2030: in quell'occasione il boss di Stellantis aveva anche condiviso le prime immagini del futuro SUV compatto elettrico Jeep, destinato a posizionarsi sotto a Jeep Renegade e Jeep Compass. Dimensioni ridotte, quindi, ma un forte family feeling con i due modelli di cui sopra. Lo confermano le foto spia dei nostri fotografi, che hanno catturato gli scatti del prototipo camuffato e degli interni, e le immagini pubblicate dall'inglese Autocar, relative a un avvistamento durante le riprese di un video promozionale.

Viene dato per certo che il nuovo crossover utilizzerà l'architettura CMP di PSA, progettata per veicoli di piccole dimensioni e capace di ospitare tutti i tipi di motorizzazione oggi disponibili: dalla soluzione 100% elettrica, come nel caso dell'auto ritratta nella nostra gallery, a soluzioni ibride o del tutto tradizionali. È la stessa piattaforma che troviamo sotto le lamiere della DS3 Crossback e della Opel Mokka, così come della Peugeot e-2008 (qui la prova in video): ecco perché dalla Jeep elettrica ci possiamo aspettare caratteristiche almeno allineate - se non superiori - a quelle delle cugine. Parliamo di un motore da 136 CV alimentato da una batteria da 50 kWh, per un'autonomia di circa 320 km.

Il propulsore elettrico non sarà l'unico in offerta. Altro probabile candidato a infilarsi sotto al cofano è il PureTech a benzina da 1,2 litri di derivazione PSA, accoppiato a un cambio manuale a 6 marce o automatico a 8 marce: probabilmente in versione elettrificata a dare un powertrain ibrido. L'ipotesi che la nuova Jeep possa essere offerta anche in versione Diesel, con il 4 cilindri HDi da 1,5 litri è invece tutta da confermare. Il nome del nuovo modello non è ancora stato annunciato, ma ci si aspetta che venga svelato ufficialmente entro la fine del 2022 per l'inizio delle vendite nel corso del 2023.

Il CEO di Jeep, Christian Meunier, ha recentemente confermato che la società aggiungerà un modello puramente elettrico in ''tutti i principali segmenti di SUV'' entro il 2025, quando il 70% delle sue vendite globali sarà elettrificato. Il nuovo urban SUV oggeto di questo servizio sarà una delle 100 novità che Stellantis lancerà da qui al 2030. Nel complesso, i piani del Gruppo prevedono di introdurre 75 modelli elettrici a batteria entro il 2030 e di portare le vendite in tale data a quota cinque milioni di veicoli l'anno.

