Tempesta di fango? Niente panico. Jeep Wrangler e il tergicristallo "laser"

Cosa c'è di più spassoso che guadare un'enorme pozza di fango chiusi dentro il proprio corazzato fuoristrada? Se però le spazzole del ''tergi'' stentano a svolgere il loro compito, da spassosa l'esperienza finisce per diventare un pelo a rischio: guidare ''bendati'' fa ridere solo chi ti osserva dalla terraferma. Allora ecco che Jeep si inventa nuove spazzole tergicristallo ad alte prestazioni: parabrezza lindo più rapidamente e utilizzando meno liquido. Per Wrangler e Gladiator: fatti un giro sul catalogo di Jeep Performance Parts by Mopar. Come funzionano, più di preciso, i super-tergi Jeep? Guarda il video tutorial.

MECCANICA DI PRECISIONE La clip mostra come il fluido fuoriesca da 12 fori tagliati al laser per ciascuna lama, coprendo l'intera superficie del parabrezza in modo più efficace e rimuovendo sporco e detriti al primo colpo. Cioè in modo molto più veloce rispetto ai comuni sistemi di spruzzatura dagli ugelli standard, meno precisi e potenti: ''secondi ciechi'' ridotti al minimo, a tutto vantaggio della sicurezza e del sano divertimento.

I PRECEDENTI Una tecnologia simile è in realtà già stata applicata da altre Case auto e di componentistica, vedi Mercedes col suo Magic Vision Control, o le spazzole BFGoodrich specifiche per la guida in offroad. Alla compagnia si unirà presto anche Tesla: il marchio elettrico californiano avrebbe già brevettato i propri personali laser-tergi. Il caso Jeep, nel frattempo, pare sia la prima volta di un brand che propone un accessorio del genere tramite lo shop ufficiale. A proposito: il kit, per ora, è in vendita negli USA e in Canada a un prezzo di 140 dollari, braccetti, lame, e tubi per l'installazione inclusi. Un regolare set di spazzole tergicristallo costa decisamente meno, tuttavia se la tua Wrangler ama la lotta nel fango, investire in visibilità suona più che sensato.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/08/2022