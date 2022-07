Jeep Wrangler 4xe Earl e Reign, se l'ibrido plug-in fosse un colore

Il grigio, il viola. Il fuoristrada USA si declina in due nuove appariscenti tinte esterne, una delle quali in edizione limitata

Con Wrangler non si passa inosservati e non importa quale Wrangler, ma se siamo in vena di sorprese, possiamo giocarci il jolly. A Jeep piace giocare con le tempere: l'ultima invenzione sono due colori che indosso a una Wrangler fanno scena, eccome. Per un look super personalizzato, ecco Jeep Wrangler 4xe Earl e Reign.

Nuova Wrangler Earl

ECCENTRICA Presentata per la prima volta sul concept Gladiator Farout nel 2020, Earl è una tonalità di grigio con accenni di acquamarina e debutta per la prima volta come colore esterno di serie sui model year 2023 della gamma Wrangler. Ma il piatto forte è un altro. Comparso per l’ultima volta sulla JK Wrangler del 2018, il viola fa oggi il suo ritorno in edizione limitata come Reign. Entrambi i nuovi colori si aggiungono alle presistenti livree Firecracker Red, High Velocity, Hydro Blue, Sarge Green, Silver Zynith, Sting Gray, Granite Crystal, Black e Bright White. Ma quanto le dona il viola?

Jeep Wrangler Reign

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/07/2022