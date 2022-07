Come ti ribalto Jeep Cherokee: video da "brividi" al Chokecherry Canyon

Se sopravvivere a un ribaltamento non è cosa da tutti i giorni, farlo uscendone senza neanche un graffio dopo un volo dalla cima di un dirupo ha davvero dell’incredibile! I Krazy Ks sono un equipaggio composto da padre e figlia (Kevin e Katelynn), che si diletta a scalare con la loro Jeep Cherokee XJ modificata le pareti più scoscese di canyon e canaloni. Il duo ha pubblicato di recente su YouTube il video di Katelynn - che, tra l’altro, ha solo 15 anni - mentre si cappotta durante un evento fuoristradistico al Chokecherry Canyon (New Mexico) nel 2021. La scena ha davvero dell’incredibile con l’auto della ragazza che scivola rovinosamente nella scarpata, si ribalta per atterrare poi sul fianco, in quella che è - per più di un momento - una scena davvero da brividi.

SANA E SALVA Mentre il padre Kevin si precipita urlando verso fondo valle per assicurarsi che la figlia stia bene, uno spettatore rassicura i presenti confermando che la ragazza è ancora tutta d’un pezzo. Una volta raggiunto ciò che resta della Jeep, però, capiamo che Katelynn è tutt’altro che spaventata. '''Spero proprio che qualcuno abbia registrato un video'', urla allegramente mentre riemerge dalle lamiere della sua Jeep. Fortunatamente, i tralicci tubolari di protezione e i rinforzi in abitacolo hanno scongiurato la tragedia. Non è andata altrettanto bene alla Cherokee, uscita malconcia del volo e destinata a trascorrere i suoi ultimi giorni dallo sfasciacarrozze.

Katelynn esce sana e salva dalle lamiere

INARRESTABILI Nel frattempo, i Krazy Ks non si sono persi d’animo, perduta la Cherokee XJ del 1996 hanno messo le mani su una buggy Jeep Wrangler YJ del 1995 (qui la sfida fra Wrangler e Bronco), realizzata dall’azienda specializzata Reeves Off Road. Da quando si è messa al volante della nuova Wrangler YJ, Katelynn non sembra aver perso nemmeno un briciolo del suo coraggio. Una delle ultime foto pubblicate su Instagram la mostra infatti mentre esce indenne dal suo fuoristrada appoggiato sul fianco di una rupe. Fortunatamente, questa volta l'incidente sembra essere stato molto meno spettacolare (e grave).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 01/07/2022