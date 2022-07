Tom Cruise: dai caccia alla Red Bull F1. Il video

Il video è di 10 anni fa, ma i fan di Tom Cruise e di Top Gun: Maverick non possono astenersi dal guardarlo. Documenta quella volta che l'attore americano, sotto la guida dell'ex campione di F1 David Coulthard, si sedette al volante di una Red Bull di Formula 1 per alcuni (parecchi) giri di apprendistato.

BE COOL Attento, professionale, sempre col sorriso stampato in faccia, Tom ha mostrato consistenti miglioramenti, raggiungendo sul circuito americano di Willow Springs una velocità di appena 6 km/h inferiore a quella fatta registrare da Coulthard. Notevole il sangue freddo in una delle sue uscite di strada, in cui riesce a non far spegnere il motore e a tornare in pista coi suoi mezzi (di fuoripista ce ne mostrano in chiaro solo uno, ma in altra parte del video si coglie qualche fotogramma rivelatore di altri testacoda).

PILOTA PER DAVVERO Ma se pensate che guidare una vera F1 in pista abbia appagato la sete di adrenalina del nostro Maverick, beh, vi sbagliate. ''Sky is the limit'' ed ecco che in mancanza di una torre di controllo su cui fare un volo radente con un caccia F18 Super Hornet o il mitico F14 Tomcat, affiancato da un pilota acrobatico del team Red Bull, Tom Cruise - che è un pilota provetto anche lontano dal grande schermo - impara a effettuare un giro della morte e una vite orizzontale in elicottero. ''Ecco, io quello non sono sicuro di volerlo fare'', chiosa Coulthard. Ma per l'attore, la differenza tra vita vera e finzione cinematografica è davvero sottile. Anzi, a volte la realtà supera la fantasia: per esempio pare che guadagni più dei personaggi che interpreta...

