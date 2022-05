Le derapate con la Fiat 500 sono la vera Mission: Impossible di Tom Cruise

Corre, corre sempre e non si ferma mai, Tom Cruise. Corre dal 1996, da quando è iniziata la saga di Mission: Impossible con la pellicola firmata da Brian De Palma. La prima parte del settimo (e ultimo) episodio delle avventure dell’agente segreto dell’IMF Ethan Hunt arriverà il prossimo anno, e oggi è uscito il primissimo trailer, che potete vedere qui sotto.

NON MANCA PIÙ NESSUNO Per l’ultima, carambolesca avventura di Ethan Hunt sono tornati tutti - o quasi - i protagonisti delle pellicole precedenti, da Simon Pegg a Vanessa Kirby, da Rebecca Ferguson a Ving Rhames, che accompagna Tom Cruise fin dagli inizi. Torna anche l’agente speciale Eugene Kittridge, interpretato da Henry Czerny, che avevamo incontrato davanti all’acquario di un bistrot di Parigi, ormai più di 25 anni fa.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One: il trailer con Tom Cruise

OLD SCHOOL E tornano naturalmente gli inseguimenti a rotta di collo in moto, in auto, sui treni, a bordo di autoblindi e in volo, in giro per il mondo. Gran parte del trailer è ambientato in Italia, tra i canali di Venezia e le strette strade di Roma, dove Tom Cruise si cimenta in una serie di acrobazie al volante (ricordatevi che non usa controfigure) a bordo di una 500 gialla degli anni Cinquanta, con tanto di targa “nera” e cambio non sincronizzato, che l’agente speciale sceglie al posto di una più arrembante (e sfiziosissima) Ferrari F12tdf del 2015.

VEDI ANCHE

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One: Tom Cruise al volante della Fiat 500

LA CASA DELL’ELICA Torna anche BMW, casa che storicamente accompagna Ethan Hunt nelle sue scorribande in giro per il mondo, e che questa volta lo mette al volante di una grintosa BMW Serie 5 540i xDrive Msport da 340 CV e 450 Nm di coppia, velocità autolimitata a 250 km/h e uno zero-cento in 4,5 secondi. Anche se, con le portiere distrutte dopo un incontro poco amichevole con una Volkswagen Golf 4 serie e una Ford Focus station wagon, probabilmente ci mette anche meno. Particolare curioso, l’auto ha la targa FQ 724 EH, che da noi non è valida perché la lettera “Q” non viene utilizzata. Possiamo solo intuire che quel “EH” alla fine sia un piccolo omaggio all’agente segreto Ethan Hunt.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One: Eugen Kittdrige

QUANDO ARRIVA Dopo tanti rinvii, chiusure del set e ritardi legati alla pandemia, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a luglio del 2023. La seconda parte, invece, nel 2024. Per il momento, comunque, si può ammirare Tom Cruise sul grande schermo in Top Gun: Maverick, attualmente al cinema.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/05/2022