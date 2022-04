Nuovo trailer per Top Gun 2: Tom Cruise, i jet e le Kawasaki

Arriverà a fine maggio il seguito dello storico film di Tony Scott: per Maverick non ci sono solo caccia da pilotare, ma anche due Kawasaki

Mai sottovalutare il fattore nostalgia per gli anni Ottanta, quello che sta alla base del successo di serie come Stranger Things, ma anche di Ready Player One di Spielberg e del più recente Ghostbusters: Afterlife. Non è immune al suo fascino neppure Tom Cruise, che di quegli anni è una delle icone storiche, consacrato proprio da film come Top Gun, Cocktail, Rain Man e Il colore dei soldi. Il prossimo 27 maggio uscirà Top Gun: Maverick, seguito del film del 1986 diretto da Tony Scott, rinviato più volte causa pandemia. A meno di due mesi dal suo arrivo nelle sale, Paramount ha distribuito un nuovo trailer.

CI SARÀ ANCHE ICEMAN Maverick torna, questa volta nei panni di istruttore della scuola militare in cui lui stesso si è fatto valere, quella da cui emergono i migliori dei migliori dell’aviazione statunitense. Top Gun 2 lancerà un nuovo gruppo di giovani piloti, tra cui il figlio di Goose, l’amico e co-pilota di Maverick scomparso nel primo film. Torna anche Val Kilmer, il rivale storico Iceman, che nel trailer scopriamo essere diventato ammiraglio. Si tratterà con ogni probabilità di un breve cameo, visti i gravi problemi di salute dell’attore.

VOLANO DAVVERO Come nel primo Top Gun, anche in Maverick le sequenze aeree saranno ad altissimo tasso di spettacolarità: a renderle particolarmente realistiche il fatto che gli attori hanno davvero volato e recitato a bordo dei jet in alta quota, sottoposti alle pazzesche forze di accelerazione e decelerazione e ripresi da ben sei telecamere IMAX montate nel cockpit. Lo stesso Tom Cruise ha insistito - anzi, è stata una delle condizioni per la sua partecipazione al film - perché le scene di volo fossero reali e non in computer grafica: del resto, ha sempre fatto da sé tutti gli stunt nei suoi film, ed è anche un pilota di buon livello (il P-51 Mustang che si vede nel trailer è di sua proprietà).

LE MOTO DEL FILM Ma Top Gun non sarebbe Top Gun senza le moto: nel primo, Tom Cruise guidava la storica Kawasaki GPZ 900 R, un piccolo gioiello con motore a 4 cilindri, testata 16 valvole e raffreddamento a liquido, con la quale sfidava gli F-14 in pista di decollo. Moto che Cruise stesso, nel trailer, scopre togliendo il lenzuolo impolverato che la ricopre. Nel film del 2022 la sfida con i jet al decollo c’è ancora, la moto è sempre una Kawasaki, ma questa volta si tratta di una ben più moderna Ninja H2R con compressore, la stessa con cui porta la moglie Penny (interpretata da Jennifer Connelly), la figlia dell’ammiraglio Benjamin, citata da Goose ai tempi del primo Top Gun.

QUANDO ARRIVA NELLE SALE Top Gun Maverick arriverà nelle sale italiane il prossimo 25 maggio, diretto da Joseph Kosinski (che ha già lavorato con Tom Cruise per Oblivion) e prodotto da Christopher McQuarrie (della serie Mission: Impossible), lo stesso Tom Cruise e Jerry Bruckheimer. E se il botteghino premierà questa operazione nostalgia, chissà che non sia solo l’inizio di una nuova saga cinematografica.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/04/2022