Wrangler e Gladiator Freedom, anche Jeep festeggia l'Independence Day

Pensi a un brand auto che rispecchia l'intero sistema di valori di un Paese e pensi a Jeep, un nome che con gli USA ha un legame di sangue. In omaggio ai membri dell'esercito americano, il marchio offre ora su Wrangler e Gladiator - in edizione limitata nel tempo e nella tiratura - lo speciale pacchetto a tema militare ''Freedom''. Spunti di design in chiave patriottica all'esterno e in abitacolo. Non solo: per ogni unità venduta, una somma di 250 dollari verrà donata a enti di beneficenza militari. Quale giorno per comunicare la virtuosa iniziativa? Il 4 luglio, ovvio.

Jeep Wrangler Freedom

ALLA MEMORIA ''Con le nostre origini nel 1941, radicate nell'esercito, noi del marchio Jeep siamo orgogliosi della nostra eredità. Le edizioni Freedom di Gladiator e Wrangler - affermato Jim Morrison, senior vicepresident nonché capo di Jeep Nord America - sono un tributo a tutti gli uomini e le donne di servizio, in particolare a tutti coloro che hanno compiuto il sacrificio estremo per il loro Paese”.

THE PATRIOT Basata sull'allestimento Sport S, la configurazione Freedom include il badge Oscar Mike (il gergo militare per “in movimento”) sul portellone posteriore, i fari e fendinebbia a LED, passaruota in tinta con la carrozzeria, paraurti anteriore in acciaio compatibile con verricello, cerchi e dettagli neri e - non poteva mancare - una decalcomania della bandiera americana lungo la fiancata. All'interno, sedili in tessuto rifiniti in pelle e cuciture decorative nere.

Jeep Gladiator Freedom

US ONLY Per la natura stessa dell'operazione, Jeep Wrangler e Gladiator Freedom saranno in vendita esclusivamente negli Stati Uniti, coi veicoli che inizieranno ad arrivare ai concessionari in tempo per il Veterans Day dell'11 novembre. Il prezzo del pacchetto ammonta a 3.295 dollari, a tutti i membri dell'esercito - in servizio o in pensione di recente - viene riservato un bonus militare di 500 dollari.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/07/2022