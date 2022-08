La perfezione è una Jeep Wrangler 392...di legno. Il video

Per caso vi state annoiando? Se manualità, passione per le auto, una cassetta degli attrezzi e tonnellate di pazienza non vi mancano, potreste sempre provare a emulare le gesta del creatore di questa minuscola Jeep Wrangler 392. Anzi, lasciate perdere: la sua precisione è impareggiabile, finireste per innervosirvi. Limitatevi a guardare il video: per gli amanti del genere, sarà pura poesia.

Il tutorial di Woodworking Art copre l'intero processo di estrazione, da un solido blocco di legno, di un modellino di Jeep Wrangler incredibilmente realistico. Talmente realistico da includere dettagli come il parabrezza rimovibile, le spazzole tergicristallo e - sotto il cofano - addirittura scatola dei fusibili, air box e collettore di aspirazione. Non c'è che dire, la quantità di know-how ingegneristico riversato in questo progetto è impressionante.

La ''legnosa'' Wrangler in scala ridotta ha sospensioni coilover funzionanti, albero di trasmissione e costruzione body-on-frame, proprio come il modello originale. Più si avanza nell'esplorazione, più si resta sbalorditi: i ganci di traino, i fari, le porte rimovibili, il portellone posteriore con lunotto apribile, tutto è come sulla Jeep reale. L'unica differenza, è che la Wrangler vegetale ama gli ambienti asciutti, al riparo di un tetto: davvero voi, nonostante la 4x4, le fareste prendere una sola goccia di pioggia?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/08/2022