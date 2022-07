Follie da LEGO Technic: ecco la Lamborghini Sián in scala 1:1

LEGO e l’automobile, un binomio che continua ad affascinare (e a riscuotere successo), anche e soprattutto se si tratta di supercar e di auto da sogno: è il caso della Ferrari Daytona SP3, oppure della Lamborghini Sian, entrambe disponibili come modelli della collezione Technic. È in esposizione da oggi al Museo Automobili Lamborghini di Sant’Agata Bolognese, fino al prossimo 6 ottobre, l’unico esemplare di Lamborghini Sián FKP 37 interamente realizzato in LEGO, utilizzando 154 diversi tipi di elementi della serie Technic, per un totale di oltre 400mila pezzi.

Lamborghini Sián FKP 37 di LEGO Technic al Museo Lamborghini

PRECISO AL MILLIMETRO Il modello ripropone con precisione millimetrica le misure della supercar originale, a partire dal telaio, ricreato con elementi esagonali Technic. I fari posteriori si possono accendere e spegnere, così come la luce della targa. In abitacolo tutto è stato ricreato con estrema cura, dai sedili da corsa al volante, su cui ritroviamo anche lo stemma Lamborghini e la bandiera italiana, e perfino i comandi del cruscotto. La verniciatura esterna è stata realizzata dal reparto verniciatura Lamborghini, e ricrea il colore originale della Sian. Il modello è stato inoltre trattato con un rivestimento UV a effetto vernice, applicato per garantire che duri nel tempo.

Lamborghini Sián FKP 37 di LEGO Technic: gli interni

LE CIFRE Ecco qualche numero della Lamborghini Sían FKP 37 LEGO Technic a grandezza naturale:

Oltre 400.000 pezzi LEGO Technic utilizzati in totale.

utilizzati in totale. 154 diversi tipi di elementi LEGO Technic utilizzati, di cui 20 stampati appositamente per questo modello

di elementi LEGO Technic utilizzati, di cui per questo modello Peso totale: 2.200 kg

5.370 ore di sviluppo

di sviluppo 3.290 ore di costruzione

di costruzione Dimensioni: 4.980 mm x, 2.101 mm x 1.133 mm (come l’auto reale)

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/07/2022