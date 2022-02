La monoposto di Lewis Hamilton e Mercedes-AMG Project One diventano Lego

Gli amanti dei motori (e delle corse) non potranno che gioire! Lego ha svelato infatti 5 nuovi set della serie Speed Champions. Su tutti spicca quello dedicato a Mercedes-AMG F1 W12 E Performance 2021 di Lewis Hamilton, che comprende fra l'altro anche il modellino dell’attesissima hypercar Mercedes-AMG Project One. Le repliche a mattoncini fanno parte del set numero 76909, proposto sul sito ufficiale Lego a un prezzo di 39,99 euro. La monoposto del sette volte Campione de mondo inglese misura 4 cm in altezza, 19 cm in lunghezza e 7 cm in larghezza. All’interno della confezione c'è tutto il necessario per il montaggio, oltre a 2 minifigure dei piloti: ciascuna delle quali dotata di casco, parrucca e chiave inglese.

VEDI ANCHE

CORSE CHE PASSIONE! La riproduzione di Mercedes-AMG Project One è una replica fedele della supersportiva ibrida presentata per la prima volta al pubblico 2017 (qui il nostro approfondimento). In totale, il set Mercedes-AMG F1 W12 E Performance e Mercedes-AMG Project One conta un totale di 564 pezzi ed è indicato per i bambini dai nove anni in su. Oltre ai due bolidi Mercedes, la serie Lego Speed Champions si è ulteriormente ampliata con il debutto dei nuovi kit (qui il link alla pagina ufficiale Lego) dedicati ad Aston Martin Vantage GT3 e Aston Martin Valkyrie AMR Pro (numero di serie 76910, 592 pezzi a 39,99 euro), a Ferrari 512 M del 1970 (numero 76906, 291 pezzi a 19,99 euro), a Lamborghini Countach (numero 76908 da 262 pezzi a 19,99) e a Lotus Evija (numero 76907, 247 pezzi a 19,99 euro).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 01/02/2022