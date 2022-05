Lego Ferrari Daytona SP3: che spettacolo il kit della fuoriserie del Cavallino! Video

Nel 2020 Lego presentava il kit 42125 Technic dedicato alla Ferrari 488 GTE (qui il nostro approfondimento). A due anni di distanza dal lancio della supersportiva endurance di Maranello, l’azienda danese scommette ancora sul Cavallino Rampante. Questa volta la scelta è inequivocabile, si tratta di un omaggio alla bellissima Ferrari Daytona SP3: un kit - sempre della serie Technic - da ben 3.778 pezzi. La conferma ufficiale di Lego è arrivata proprio oggi, con la pubblicazione sui canali social di un video teaser emozionale che riportiamo qui sotto.

INCONFONDIBILMENTE FERRARI Lego Ferrari Daytona SP3 ricalca fedelmente le linee inconfondibili della supercar disegnata da Flavio Manzoni. Come da tradizione, il modellino è davvero molto dettagliato, con tanto di motore a vista, tettuccio rimovibile, porte apribili e ruote sterzanti. Ferrari SP3 Daytona va a unirsi a una lunga serie di icone dell'automobilismo firmate Lego (Bugatti Chiron, Lamborghini Siàn). L’ultima in ordine di tempo è stata la bellissima monoposto McLaren di F1 di Daniel Ricciardo e Lando Norris.

Lego Ferrari Daytona SP3: laterale

ARRIVA IN ESTATE Stando alle primissime informazioni, il nuovo set Technic di Ferrari Daytona SP3 (in arrivo la prossima estata) verrà proposto a un prezzo di lancio di 399,99 euro. All’interno della confezione - oltre alle istruzioni per il montaggio - è presente anche una targhetta espositiva che riporta i dati tecnici dell’auto e una brochure con la storia del progetto SP3. Inoltre, dai dettagli riportati sulla confezione si riesce a scorgere l’età minima consigliata 18+ e il seriale del set 42143.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 24/05/2022