Video: guada un fiume con offroad elettrico. Come andrà a finire?

Il dubbio sorge naturale. Se su ''asciutto'' l'auto elettrica compete con l'auto a benzina sotto numerosi aspetti (e spesso, vince), cosa accade se il contesto cambia, e anziché un nastro di asfalto, è il letto di un torrente pieno d'acqua? Beh, se l'auto elettrica è un pickup di comprovate proprietà fuoristradistiche, vedi ad esempio tale Rivian R1T, il confronto regge uguale. Per non dire che l'EV prevale. Ah no?

BELLO E DANNATO Sarà anche un marchio, la giovane Rivian, alle prese con problemi finanziari e produttivi (negli ultimi mesi i prezzi sarebbero cresciuti in modo davvero indisciplinato), ciò non toglie che il truck Rivian R1T, oltre a sfoggiare un aspetto davvero originale, in fuoristrada si comporti proprio bene e questo ultimo video è un'ulteriore prova.

SUV-ACQUEO Rivian sostiene come R1T possa affrontare guadi dalla profondità massima di oltre tre piedi (92 cm). La clip caricata su YouTube da Nuwan Raapakse mostra il pickup USA alle prese con l'attraversamento del fangoso fiume Mojave, nel Sud della California. Si può notare come il livello dell'acqua a tratti superi la spalla del pneumatico, eppure l'R1T avanza sereno. E fa pure a meno dei classici ''boccagli'' da snorkeling che equipaggiano sui lati la maggior parte dei fuoristrada tradizionali, e che impediscono al motore di aspirare acqua, provocare un blocco idraulico, insomma passarsela proprio male. I veicoli elettrici non hanno questo problema: il motore non ha bisogno di aria per funzionare e, se l'involucro di motore e batterie si inumidisce un po', non ne fa una tragedia.

MOSTRO DELLA PALUDE Ciò non toglie che R1T, come ogni auto elettrica, resta innanzitutto un'auto piena di metallo, che è sensibile alla ruggine, e di cavi elettrici, non proprio amanti degli sport acquatici. Meglio insomma attenersi alle raccomandazioni di guado di tre piedi, anche se siamo pronti a scommettere che il pickup Rivian, se lo volesse, l'attraversamento del Mojave lo sosterrebbe anche in apnea. Ricordiamoci che R1T di motori elettrici ne possiede addirittura quattro, uno per ciascuna ruota, per una potenza combinata di 800 cv e una coppia di 908 Nm. Acqua alta, fango apiccicoso, acrobazie come il rock crawling: chi lo ferma?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/03/2022