GUERRA APERTA Se in Europa la “battaglia” per l’auto elettrica si combatte soprattutto sul fronte dei SUV più o meno compatti per famiglie, negli Stati Uniti gli scontri più accesi sono sui truck, i mezzi da lavoro che oltreoceano continuano a rappresentare una fetta consistente del mercato. Qualche nome? Tesla Cybertruck, l’ultima follia di Elon Musk, e il più concreto Ford F-150 Lightning, presentato proprio qualche settimana fa. A loro si affianca la gamma Rivian R1S ed R1T, i primi due modelli della startup con sede in Michigan.

DUE MODELLI NUOVI Il primo modello a debuttare sul mercato sarà il pick-up R1T Launch Edition, che entrerà in produzione il prossimo mese. Ad agosto seguirà la versione “chiusa” R1S, di cui abbiamo oggi qualche nuova immagine, segno che l’arrivo nelle concessionarie non è poi così lontano.

AUTONOMO Le fotografie mostrano un veicolo praticamente finito, a parte le camuffature psichedeliche che lo ricoprono. L’R1S è uno sport utility vehicle a sette posti, che se la giocherà direttamente con Tesla Model X, e non solo per dimensioni. Il pacco batterie sarà disponibile in tagli da 105, 135 e 180 kWh, con autonomie stimate tra i 400 e i 650 km.

FUORISTRADISTA Quattro i motori elettrici, uno per ogni ruota, per una potenza complessiva di 754 CV e uno scatto da 0 a 100 km/h in 3 secondi. Mica male, considerata la stazza da muovere. La casa promette anche una discreta agilità in fuoristrada: sospensioni ad aria, altezza variabile da 20 a 36 cm, angolo di attacco di 34,8°, angolo di uscita di 34,3°, angolo di dosso di 28,9°.

TIRATURA LIMITATA Come sempre più spesso accade per le auto elettriche, a debuttare sarà una costosa, limitata ma superaccessoriata versione Launch Edition, con prezzi che - in questo caso - partono da 75.500 dollari. Nel corso del 2022 arriveranno anche altri allestimenti. Ancora nessuna notizia circa un possibile debutto di Rivian R1S nel Vecchio Continente. Vi terremo aggiornati.