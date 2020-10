IL CYBERTRUCK MIGLIORERÀ ANCORA Immergersi nella lettura di Guerra e Pace può essere alla stregua del bersi un bicchier d’acqua rispetto alla saga del pickup elettrico più chiacchierato del mondo. Quel Tesla Cybertruck che dalla sua presentazione nel 2019 ha generato tanto interesse, che sono state ben 650.000 le persone a prenotarlo a scatola chiusa, senza neanche poterlo toccare. Oggi, la notizia è che il guru di Tesla, Elon Musk, ha dichiarato che il pickup EV di produzione si evolverà rispetto a quello svelato in pompa magna negli States neanche un anno fa. Lui stesso ama sottolineare appena ne ha occasione, che Tesla a differenza di altre case automobilistiche, di solito porta sul mercato una versione di produzione migliorata rispetto al prototipo e il Cybertruck non farà eccezione. Infatti, che stia ancora subendo modifiche al suo design così spigoloso e controverso non è un segreto.

PICKUP IN TAGLIA SMALL? Primi rumors dalle stanze dei bottoni di Palo Alto azzardavano addirittura un ridimensionamento del pickup stesso, davvero gigantesco nella sua prima release, in modo da adattarsi alle misure dei garage di tutto il mondo ed essere omologato per circolare su strada al di fuori degli Stati Uniti. Ma a quanto pare questa notizia è stata smentita: il CEO di Tesla ha scartato l’opzione rimpicciolimento, ma ha affermato che, tuttalpiù, avrebbe valutato la possibilità di realizzare, parallelamente, una versione più piccola per l'Europa. Per quanto riguarda le dimensioni, quindi, il modello di produzione sarà proprio come il prototipo. Per adesso.

TANTE NOVITÀ IN ARRIVO Nel corso dell’ultimo incontro per discutere sui risultati finanziari di Tesla del terzo trimestre 2020, a Musk è stato chiesto direttamente del Cybertruck e di quali differenze dovrebbero aspettarsi i clienti rispetto al prototipo presentato a novembre dello scorso anno. Senza entrare nello specifico, il CEO di Tesla ha confermato che ci sono tante modifiche già in atto e ancora sul tavolo di lavoro. Le sue parole: ''Ero in studio con Franz (von Holzhausen, leader designer) e il resto del team e osservavamo alcuni miglioramenti sul Cybertruck'', ha detto. “Ci sono molti piccoli perfezionamenti rispetto a quanto presentato. Penso proprio che il nostro pickup sarà migliore di quello che abbiamo mostrato''.

LANCIO NEL 2021, FORSE… Musk ha anche rivelato che i primi esemplari dovrebbero uscire entro la fine del 2021, ma le catene di montaggio non entreranno a regime che nel 2022. Ciò sarebbe in linea con i tempi dichiarati da Tesla, ma tutto dipende dai progressi della Gigafactory in costruzione a Austin, Texas, dove nascerà il Cybertruck. Le possibilità che tutto vada secondo i piani si stanno riducendo, e anche Musk lo riconosce: “Il pickup sarà costruito sfruttando tecnologie mai usate prima. Quindi dovremo affrontare alcune sfide che potrebbero impegnarci più del previsto''. In altre parole: potrebbe volerci un po’ di tempo prima che sia dato il via alla distribuzione del Cybertruck di Tesla. Ma abbiate fiducia, un nuovo capitolo della saga non tarderà a essere pubblicato…