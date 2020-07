CI RISIAMO Sono trascorsi solo alcuni mesi da quando, stando alle dichiarazioni di Elon Musk, il Cybertruck, realizzato in acciaio laminato a freddo, sarebbe stato offerto nel solo - naturale - colore grigio, senza opzioni cromatiche diverse. Ma di recente si è affacciata la possibilità di un Cybertruck realizzato in altri colori, nonché personalizzabile con incisione laser. Sarà vero?

Has to be blue steel :) — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2020

A COLORI Musk avrebbe confermato che anche l'acciaio laminato a freddo del Cybertruck può essere temprato a diverse temperature per cambiare colore. Se ciò significhi con assoluta certezza che i clienti potranno scegliere tra una varietà di colori è decisamente presto per dirlo, visti i continui colpi di testa del CEO Tesla.



PERSONALIZZABILE E in un recente scambio di Tweet Musk si sarebbe dimostrato entusiasta anche della possibilità di personalizzare il Cybertruck attraverso l'incisione laser: una soluzione unica nel mondo dell'auto, che evidentemente stuzzica il patron di Tesla, proprio per la sua esclusività. Per ora è meglio andarci cauti - ogni giorno parte un treno - e alla produzione del Truck manca talmente tanto (fine 2021) che potrebbe davvero succedere di tutto.