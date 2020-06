IN MINIATURA Assemblato dal team di Hacksmith Industries, questo Cybertruck in miniatura è una replica fedele dell’iconico pick-up Tesla. Nonostante sia grande meno della metà di quello reale, il Mini Cybertruck ha le stesse funzionalità del modello originale e come si vede nel video si può guidare da dentro il mini abitacolo. Negli ultimi tempi il mini pick-up EV è stato utilizzato in sfide adrenaliniche di tiro alla fune. Solo lo scorso febbraio si è battuto contro una Chevrolet Spark del 2016, ha sfidato una Polaris RZR del 2014 e per finire ha affrontato senza remore un pick-up Ford F-150 XLT del 2010 in un epico scontro alla ''Davide contro Golia''. Ma ora la posta si alza.

ARMATO FINO AI DENTI Dopo una pausa durata alcuni mesi il Mini Cybertruck è finalmente riapparso, questa volta in una veste a dir poco bizzarra. Dapprima nel cassone è stato aggiunto un potente cannone ad aria compressa: un arnese tanto potente da riuscire a frantumare blocchi di cemento usando come proiettili semplici mele! Clicca e guarda l'epico video qui sotto per credere: e non fermarti fino alla fine, perché...

DAL CANNONE A MELE A QUELLO LASER Un veicolo hi tech come il Cybertruck ha bisogno di un'arma da fantascienza, non può accontentarsi di un cannone per agricoltori bellicosi. Ed ecco che in un secondo momento è stato installato un proiettore laser ad alto potenziale, in grado di incenerire e perforare oggetti di piccole dimensioni. Nonostante l’aumento significativo del peso, la mobilità del mezzo non è stata compromessa. Non si conosce la fonte d’ispirazione per questa reinterpretazione bellicosa, tuttavia non è da escludere che The Hacksmith abbia preso spunto dal rendering di Jan Peisert, che di recente ha immaginato un Cybertruck corazzato antisommossa. Che dire, una creazione degna di Mad Max...