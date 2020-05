CYBERTRUCK VERDE MIMETICO Da quando è stato svelato, i rendering circolati in rete hanno già trasformato Tesla Cybertruck in tutti i modi possibili. Tutti, o quasi. Dopo essere stato una barca, un go-kart, persino una casa su ruote, ora la penna virtuale di Jan Peisert converte il il pickup elettrico californiano in Ultimate Tactical Combat Cybertruck: un autentico pickup da guerra, pronto ad affrontare l'Apocalisse. Scoprite come è nata l'idea di un Cybertruck in armatura nel video pubblicato su Youtube da Electric Future.

IL RENDERING Tesla Cybertruck non è certo nato per scopi militari, tuttavia l'esoscheletro indistruttibile, costruito con lo stesso acciaio che dà forma allo SpaceX, insieme alle sue forme squadrate da carro armato, ben si prestano a un'interpretazione in chiave bellica. Proprio da queste caratteristiche è partito il progetto per dare vita a un veicolo utilizzabile non solo dal personale militare, ad esempio come mezzo corazzato da ricognizione, ma anche da qualunque civile si trovi ad affrontare un futuro scenario apocalittico. Nulla è stato lasciato al caso: al punto che, per rendere l'Ultimate Tactical Combat Cybertrucks il più accurato possibile, a prestare consulenza il team ha chiamato sia designer automobilistici, sia ufficiali dell'esercito.

ARRIVERÀ DAVVERO? Diciamolo subito: l'auto che vedete in video è ben lontana dalla conversione nel mondo reale. Tuttavia... Tuttavia si vocifera che la US Army non escluda, in futuro, di lavorare al prototipo di un veicolo da combattimento elettrico. Udite udite, a questo proposito l'esercito già avrebbe lodato piattaforma e propulsore proprio della stravagante creatura di Elon Musk. Chissà cosa succederà. Nel frattempo, sognare non costa nulla. E quale modo migliore di farlo, se non gustandosi un video che illustra la nascita di questo ambizioso progetto. Buona visione.