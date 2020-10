SOPRA LE RIGHE Quando si parla di Tesla è difficile non imbattersi in...stranezze: solo qualche giorno fa vi abbiamo raccontato della Roadster che Elon Musk lanciò nello spazio nel 2018, con ciò di cui trattiamo ora il Ceo dell'azienda californiana non c'entra tuttavia - stranamente - nulla. Sì perché il Cybertruck in versione Monster Truck è una creazione by Shubbak 3D.

MOSTRUOSO Il rendering del Tesla Cybertruck di Shubbak 3D, azienda specializzata nella creazione di modelli 3D che non si occupa solo di automotive, potrebbe essere reale, tanto il pickup elettrico è coerente in questa configurazione Monster Truck: ruote giganti e sospensioni con grande escursione sembrano essere perfette per il veicolo con carrozzeria in acciaio temprato.

NON DITELO A ELON Basta che nessuno chieda a Elon che ne pensa del Cybertruck formato Mostro. A giudicare dalle risposte alle quali ci ha abituati sui social, potrebbe anche spararla grossa e uscirne con qualcosa tipo ''Magari nel 2023''. Chiamato in causa su Twitter per una versione mini dello stesso Cybertruck, infatti, rispose proprio così...