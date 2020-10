Autopilot? Meglio non fidarsi troppo

Il pilota automatico sulle auto è il sogno futuribile di tanti, e sicuramente anche di Elon Musk, che con Tesla è decisamente all'avanguardia nel settore. All'avanguardia sì, ma ancora ben lontano dal traguardo. Se i veicoli della Casa di Palo Alto infatti già prevedono la modalità Autopilot, questa necessita ancora senza ombra di dubbio l'attenzione e l'intervento dell'uomo.

RISCHIOSO Questo purtroppo non è molto chiaro a tanti acquirenti di Tesla, e spesso stiamo assistendo, soprattutto negli Stati Uniti, a incidenti causati dalla disattenzione dei piloti che fanno eccessivo affidamento sul self-driving. Tanto che Robert Sumwalt, a capo del National Transportation Safety Board, ha dovuto dichiarare che ''chi vende un'auto con un sistema avanzato di assistenza alla guida non sta vendendo un'auto che si guida da sola, e chi guida un'auto con un sistema avanzato di assistenza alla guida non ha comprato un'auto che si guida da sola''. Inoltre in alcune nazioni, come la Germania, è stato addirittura deliberato che il nome Autopilot va cambiato perché può indurre gli acquirenti a questo tipo di errore.

IL PASSEGGERO L'ultima notizia sull'argomento riguarda il proprietario di una Model X che ha deciso di sedersi direttamente sul sedile del passeggero, lasciando guidare il veicolo. Un comportamento assolutamente vietato e pericoloso, dal momento che anche la stessa Tesla dichiara che ''L'Autopilot è pensato per l'utilizzo da parte di un pilota attento, con le mani sul volante e pronto a prendere il controllo del veicolo in qualsiasi momento''.

IL VIDEO Il genio in questione ha anche pensato bene di realizzare un video di questa sua bella idea, che ha poi prontamente caricato su Facebook (e potete guardare qui sopra). Dalle sue frasi nel filmato si capisce anche che è convinto che quello che ha fatto sia del tutto regolare, oltre a esprimere altre perle di infinito acume come ''se per la strada ci fossero solo Tesla non ci sarebbero incidenti''. Ogni ulteriore commento appare superfluo.