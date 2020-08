SOGNO O SON DESTO? Ammettetelo, osservando le foto in gallery avete pensato che si trattasse del vero Cybertruck, il futuristico pick-up elettrico nato dalla mente di Elon Musk! In realtà, il veicolo avvistato sulle strade della Bosnia Erzegovina è una replica fedele in tutto e per tutto al possente modello di Palo Alto. Nonostante non si conoscano dettagli e specifiche tecniche, quella che abbiamo sotto gli occhi è quasi sicuramente una delle reinterpretazioni più realistiche presenti oggi in Europa.

FACSIMILE Esternamente l’auto presenta le stesse proporzioni del pick-up elettrico presentato lo scorso anno al Tesla Design Studio, in California, con pannelli carrozzeria che ripropongono l’effetto acciaio laminato del modello originale. Il sistema d’illuminazione riprende fedelmente quello del vero Cybertruck, con una firma luminosa a LED che cinge il frontale collegando i proiettori principali. Quest’ultima è presente anche nella parte alta dell’immenso parabrezza panoramico. Gli interni non sono di certo da meno: plancia con skin in marmo, volante fantascientifico minimal e touchscreen identico a quello di Tesla Model 3. L’unico dettaglio che tradisce sono i sedili, molto più semplici e meno squadrati rispetto al “truck” californiano.

SOTTOPELLE Come anticipato, le specifiche tecniche sono avvolte dal mistero, così come resta sconosciuto il modello utilizzato come base per la trasformazione. Non si è nemmeno certi che il pick-up sia omologato per la circolazione, in quanto del tutto privo di targa. Analizzando attentamente alcuni video pubblicati sulla pagina Instagram di Drugi Način, uno dei responsabili del progetto, sembra altamente improbabile che la replica sia equipaggiata con un powertrain elettrico. É più ragionevole pensare che il Cybertruck bosniaco sia spinto infatti da un motore a combustione interna. Una cosa è certa, lo stesso Elon Musk ne rimarrebbe stupito!