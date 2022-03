Audi Pickup come anti Tesla Cybertruck? Mai dire mai, anche se...

A chi si domandasse il perché, la risposta ufficiale sarebbe ''perché no?''. Nel senso che un ''truck'' non è esattamente il genere di modello attorno al quale debba ruotare la strategia di un marchio come Audi. Ma se studi preliminari dovessero suggerire che un prodotto simile avrebbe mercato, a Ingolstadt si rimboccherebbero subito le maniche. Ebbene sì, i Quattro Anelli stanno valutando lo sviluppo di un pickup. La conferma arriva del CEO Markus Duesmann: c'è l'idea, c'è pure in rampa un concept.

WORK IN PROGRESS ''Non posso promettere che ne faremo uno, ma ci stiamo lavorando'', afferma Duesmann a margine della conferenza annuale della marca. Su aspetto, dimensioni e motorizzazioni, per ora si può solo tirare a indovinare: qualora Audi optasse per un pickup con motore a combustione, la scelta più ovvia cadrebbe sul progetto di Volkswagen Amarok seconda generazione, modello che a sua volta condivide la meccanica con Ford Ranger. Ciò collocherebbe il pickup Audi nel segmento da una tonnellata, accanto a mostri sacri come Toyota Hilux, Isuzu D-Max e Mitsubishi L200.

ANTI CYBERTRUCK Il secondo scenario - e il più plausibile, visti i tempi - è quello di un pickup 100% elettrico che potrebbe potenzialmente competere con Ford F-150 Lightning, Tesla Cybertruck e GMC Hummer EV. Dopotutto, Audi ha accesso a numerose piattaforme EV, tra cui le architetture MEB e PPE, che offrono funzionalità AWD e una maggiore modularità in termini di dimensioni e potenza.

AI:TRAIL DOCET In termini di design esterno, il pickup Audi potrebbe ispirarsi alla concept AI:Trail del 2019 (vedi foto). Naturalmente, in vista della produzione in serie, la maggior parte delle sue caratteristiche stilistiche verrebbero notevolmente attenuate. Mitigazione degli eccessi a parte, si salverebbero in ogni caso gli interni premium, la configurazione delle sospensioni attive e le proprietà di guida autonoma delle quali godeva il progetto originale.

BEST PRACTICE? L'ultima volta che una Casa automobilistica premium si è avventurata nel segmento dei pickup, in realtà le cose non sono filate lisce. Vedi il precedente di Mercedes Classe X, introdotta nel 2017 come declinazione di lusso di Nissan Navara e Renault Alaskan. Scarse vendite portarono alla sua scomparsa già nel corso del 2020. Ma dell'esperienza Mercedes, Audi è a conoscenza e probabilmente non commetterebbe gli stessi errori.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/03/2022