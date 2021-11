Ecco nuovo Ford Ranger, il principe dei pickup. Che sarà anche...

L'Europa il suo territorio di caccia, gli Stati Uniti l'adorata madrepatria. E proprio al re delle vendite made in USA, Ford F-150, si ispira nel look e nelle sue rocciose proprietà Ford Ranger di quarta generazione, un ''macho'' che non resta indiffente, tuttavia, alle nuove tendenze ''eco''. Spieghiamo Ford Ranger 2022 per punti, ispirandoci alla video world premiere.

Nuovo Ford Ranger (2022)

Andiamo al sodo. Ford ha confermato che sì, un propulsore elettrico si unirà alla gamma in un secondo momento, ma inizialmente sarà un nuovo motore diesel V6 da 3,0 litri a qualificare Ranger di ultima generazione. Il turbodiesel 2.0 EcoBlue del Ranger in uscita rimarrà comunque in gamma e sarà affiancato dal quattro cilindri 2.3 EcoBoost a benzina. Successivamente, conosceremo l'offerta specifica per il mercato Italia.

TRASMISSIONE Collegato a una versione rivista e più leggera dell'odierno cambio automatico a 10 marce, e con un nuovissimo sistema di trazione integrale permanente (le versioni più accessibili manterranno una configurazione a quattro ruote motrici inseribili e otterranno una nuova generazione di cambio manuale a 5 o 6 marce), il modello top di gamma col V6 non sarà solo il Ranger più potente mai uscito dalle linee di montaggio.

Nuovo Ford Ranger, gli interni

Nuovo Ranger 2022 sarà infatti anche il Ranger più avanzato in chiave tecnologica, con l'ultimo sistema di infotainment SYNC4 visualizzato tramite un touchscreen verticale da 10 o 12 pollici. C'è anche un quadro strumenti 100% digitale con visualizzazioni personalizzabili, comprese tutte le informazioni possibili immaginabili, dalla navigazione all'angolo di inclinazione del veicolo, nonché le 6 nuove modalità di guida (simili a quelle che si trovano nell'attuale Ranger Raptor) programmabili tramite il touchscreen stesso. Per un fuoristrada più sicuro e un parcheggio più facile, Ranger sarà anche equipaggiato di telecamera a 360 gradi. I modelli automatici saranno provvisti anche di selettore del cambio e freno di stazionamento ad azionamento elettronico.

Con una larghezza di +50 mm superiore rispetto al Ranger attuale, Ford non solo ha riprogettato le sospensioni, posizionando gli ammortizzatori agli estremi del telaio per migliorare comfort e performance, ma ha anche aumentato la capacità del pianale di carico per accogliere pallet e altri materiali ancor più facilmente. Il portellone reca il marchio ''Ranger'' e include anche un righello di misurazione e morsetti, per aiutare gli artigiani nel proprio lavoro. C'è anche un inverter di bordo da 400 Watt, un sistema flessibile di divisione del carico e cappucci in plastica per proteggere la carrozzeria. Praticità la parola chiave del processo intero di sviluppo: per facilitare l'accesso al pianale di carico, il paraurti posteriore ora incorpora anche nuovi gradini laterali.

Nuovo Ford Ranger, crescono le sue capacità di carico

I prezzi saranno rivelati in prossimità dell'inaugurazione della campagna ordini in Europa, previsti verso la fine del 2022. Le consegne dovrebbero iniziare all'inizio del 2023.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/11/2021