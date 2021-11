Ford Kuga 2022, restyling in vista. Cosa cambia? Prime foto spia

Primo avvistamento di Kuga facelift. Come cambia fuori, quando esce. Novità anche per la gamma motori? Le ultime news

Se un prodotto ''tira'', meno si interviene e meglio è. Ma al giorno d'oggi un ritocco al design è d'obbligo, anche per un modello come Kuga che al pubblico piace eccome. I nostri paparazzi hanno appena catturato un prototipo in fase di test di Ford Kuga restyling: è la prima occasione per dare un'occhiata ai (pochi) cambiamenti. Quindi, quali novità?

Ford Kuga restyling, l'anteriore

COAST TO COAST Il muletto in foto indossa adesivi mimetici sia sulla parte anteriore, sia su quella posteriore, a significare che i cambiamenti sono in serbo sia al frontale che sul lato opposto. Davanti si può scorgere una fascia con una nuova forma e un set di nuovi fari: rispetto alla versione attuale, l'aspetto sembra indubbiamente più incisivo. A sua volta, il retrotreno ottiene un nuovo portellone e nuovi gruppi ottici, che tuttavia il prototipo in questione sembra adottare in forma ancora incompleta. Aspettiamo che Ford Kuga facelift completi lo...spoglierello.

Ford Kuga MY22, nuovi gruppi ottici di coda

QUANDO ESCE Non si conoscono infine eventuali aggiornamenti alla gamma motori, già ora piuttosto moderna in quanto completa di varianti ibride a benzina (plug-in hybrid e full hybrid) e a gasolio (mild hybrid). Maggiori novità interesseranno forse l'abitacolo? Ci aspettiamo in ogno caso che l'upgrade di metà carriera di Ford Kuga di terza generazione venga lanciato entro il 2022. Stay tuned.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/11/2021