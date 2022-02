Nuovo Ford Ranger Raptor, pickup con le ali ai piedi. Video

Per il Ranger da sparo, motore 3 litri V6 biturbo da 288 cv e telaio riprogettato da Ford Performance. Ecco quando esce in Italia

Ha una fretta esagerata di scendere in campo. Tanto da tuffarsi dalla stiva di un quadrimotore turboelica, ancora prima che il carrello tocchi terra. Un cuore che pulsa forza bruta, ma anche uno stomaco allenato a digerire asfalto, terra, roccia, tutto ciò che passa dal suo piatto. Nuovo Ford Ranger atterra in Europa e lo fa a modo suo: nel video, ecco Range Raptor - prima versione a varcare l'Oceano - mentre scende da un Antonov An-12 senza usare la scaletta.

Per la gioia degli amanti dei racing pickup, sotto il cofano ecco il nuovo EcoBoost V6 biturbo benzina da 3,0 litri messo a punto da Ford Performance, capace di produrre 288 CV e 491 Nm di coppia. Vanta un blocco cilindri in ghisa compattata, che è circa il 75% più resistente e fino al 75% più rigido del ferro usato nelle fusioni tradizionali. Risposta immediata agli input dell'acceleratore e sistema anti-lag tipico delle vetture da corsa, simile a quello visto per la prima volta sulla Ford GT stradale e sulla Focus ST.

ORCHESTRALE I conducenti possono scegliere il “suono” del motore preferito, semplicemente premendo un pulsante sul volante:

Quiet : privilegia la silenziosità rispetto alle prestazioni e al suono;

Normal : destinato all'uso quotidiano, offre un suono che si fa sentire, pur non essendo troppo forte;

Sport : offre una nota più forte e dinamica;

Baja : il profilo di scarico più estremo sia in termini di volume sia di suono.

VARIANTE SOFT L'attuale motore 2.0 litri EcoBlue Bi-Turbo Diesel continuerà ad essere disponibile per il Ranger Raptor di nuova generazione a partire dal 2023, con ulteriori dettagli disponibili in prossimità del lancio.

Una serie di supporti e rinforzi specifici come il montante C, il cassone di carico e la ruota di scorta, così come supporti per i tamponi d’arresto, la torre dell’ammortizzatore anteriore e la staffa dell'ammortizzatore posteriore, sono progettati per garantire che il nuovo Ranger Raptor possa gestire anche le condizioni di off-road più estremo.

SOSPENSIONI I nuovi bracci di controllo superiori e inferiori in alluminio, resistenti ma leggeri, le sospensioni anteriori e posteriori per il lungo raggio e un raffinato sistema Watt's link posteriore sono stati progettati per offrire un maggiore controllo sui terreni accidentati alle alte velocità. Gli ammortizzatori di nuova generazione FOX Live Valve da 2,5 pollici con bypass interno sono dotati di una tecnologia di controllo all'avanguardia che offre una capacità di smorzamento sensibile alla posizione. Sono gli ammortizzatori più sofisticati mai montati su un Ranger e sono riempiti con olio infuso di Teflon, che riduce l'attrito di circa il 50% rispetto a quelli del modello precedente.

DIGITAL TUNING Mentre la parte meccanica è targata FOX, il lavoro di messa a punto e di sviluppo è stato effettuato da Ford Performance utilizzando una combinazione di ingegneria assistita al computer e di test nel mondo reale. Tutto, dalla regolazione delle molle all'impostazione dell'altezza di marcia, alla messa a punto delle valvole fino all'affinamento delle zone di guida, è stato eseguito per creare il perfetto equilibrio tra comfort, controllo, stabilità e trazione su strada e in off-road. La capacità del Ranger Raptor di affrontare i terreni accidentati è infine ulteriormente migliorata con una seria protezione sottoscocca: la piastra metallica anteriore è quasi il doppio di quella del Ranger base ed è fatta in acciaio ad alta resistenza spesso 2,3 mm.

HYPER 4X4 Per la prima volta, Ranger Raptor dispone di un avanzato sistema di trazione integrale permanente con un riduttore di trasferimento a due velocità controllato elettronicamente, combinato con differenziali bloccabili anteriori e posteriori. In tutto, sette modalità di guida selezionabili, compresa la modalità Baja orientata all'off-road, che configura i sistemi elettronici del veicolo per le massime prestazioni durante il fuoristrada ad alte velocità.

SU STRADA

Normal: progettata per il comfort e l'efficienza dei consumi;

Sport : più reattiva per una guida su strada decisamente grintosa;

Slippery : per una guida più sicura su superfici scivolose o irregolari.

IN OFFROAD

Rock crawl: per un controllo ottimale nella guida a bassa velocità su terreni rocciosi e irregolari;

Sand : ottimizza i cambi di marcia e l'erogazione di potenza per guidare senza problemi nella sabbia e nella neve;

Mud/Ruts: per la massima aderenza in partenza e nel mantenimento della spinta del veicolo;

Baja : per il massimo delle prestazioni off-road alle alte velocità.

OFF-ROAD ADAS Ranger Raptor di nuova generazione è dotato anche di Trail Control, una sorta di cruise control per il fuoristrada: il guidatore seleziona semplicemente una velocità impostata al di sotto dei 32 km/h e il veicolo gestisce accelerazione e frenata, mentre il guidatore deve unicamente concentrarsi sullo sterzo.

Le grandi abilità del Ranger Raptor si accompagnano a un look completamente nuovo. I passaruota allargati e il design dei fari a C sottolineano la larghezza del pick-up, mentre la scritta F-O-R-D sulla griglia e il robusto paraurti separato aggiungono ulteriore possenza visiva. I fari a matrice LED con luci diurne a LED spingono le capacità di illuminazione di Ranger Raptor a nuovi livelli: luci di curva predittive, abbaglianti anti-riverbero e livellamento dinamico automatico. I parafanghi allargati coprono cerchi in lega da 17 pollici dal design muscoloso, montati su pneumatici All Terrain esclusivi per il Raptor. Prese d'aria funzionali, caratteristiche aerodinamiche e robusti scalini laterali in alluminio fuso contribuiscono a migliorare sia l'aspetto, sia la funzionalità.

INTERNI L'abitacolo è dotato di nuovi sedili sportivi ispirati agli aerei da caccia nella parte anteriore e posteriore. Gli inserti Code Orange sul cruscotto, le finiture e i sedili si riflettono in un’illuminazione ambientale che immerge gli interni in un bagliore ambrato. Completano il pacchetto il volante sportivo riscaldato premium, la finitura centrale e le palette del cambio in magnesio fuso. Gli occupanti potranno anche beneficiare della più recente tecnologia digitale: l'abitacolo dispone di un quadro strumenti interamente digitale da 12,4 pollici e di un touchscreen centrale da 12 pollici dotato del sistema di connettività e intrattenimento SYNC 4A con compatibilità wireless Apple CarPlay e Android Auto. Un sistema audio B&O a dieci altoparlanti diffonderà poi la colonna sonora adatta per ogni nuova avventura.

Ranger Raptor è il primo modello della gamma del Ranger di nuova generazione a essere lanciato in Europa. Consegne ai clienti previste a partire dall'ultimo trimestre del 2022, prezzi non ancora noti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/02/2022