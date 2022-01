Ford Mustang GT3: il primo teaser della nuova sportiva endurance

Ford Performance, la divisione sportiva della Casa dell’Ovale, ha annunciato l’intenzione di sviluppare una nuova GT3 con insegne Mustang da schierare - a partire dal 2024 - nella gare endurance della IMSA SportsCar Championship (Classe GTD Pro compresa). Per il progetto di Mustang GT3, Ford Performance si avvarrà del supporto di Multimatic Motorsports e del team M-Sport (qui l'approfondimento su Puma Hybrid Rally1). Un primo assaggio della GT3 2024 dovremmo averlo già il prossimo anno, quando Ford svelerà una versione rinnovata di Mustang GT4.''Mustang è nata per correre, siamo davvero orgogliosi di presentare una nuova vettura GT3 pensata per competere testa a testa contro alcuni dei più grandi produttori di auto mondo'', ha dichiarato Mark Rushbrook, Direttore generale di Ford Performance.

Ford GT by Multimatic Motorsports

COLLABORAZIONE VINCENTE Ford ha già anticipato che Mustang GT3 sarà equipaggiata con un 5 litri V8 ''Coyote'' modificato appositamente da M-Sport: lo stesso team che si è aggiudicato la prima tappa del WRC 2022 a Montecarlo (qui il nostro approfondimento). ''Siamo davvero felici di poter ampliare il nostro rapporto con Ford ed estenderlo al mondo delle corse dopo 25 anni di successi nel WRC. Una categoria che ci sta dando ancora moltissime soddisfazioni grazie a Puma Hybrid Rally1'', ha commentato Malcom Wilson, Responsabile di M-Sport. Mustang GT3 monterà sospensioni anteriori e posteriori a braccio oscillante specifiche, cambio transaxle al retrotreno, pannelli carrozzeria in fibra di carbonio e un kit aerodinamico ad hoc sviluppato per soddisfare i requisiti di categoria.

Puma Hybrid Rally1 del team M-Sport

MANI ESPERTE Joey Hand, uno dei piloti vincitori nella classe GTE Pro alla 24 ore di Le Mans del 2016 con Ford GT, sarà fra i collaudatori della nuova Mustang GT3. ''È fantastico far parte di un progetto completamente nuovo che muove i suoi primi passi'', ha detto Hand. ''Per quanto mi piaccia competere e vincere in pista, resto sempre affascinato dello sviluppo di nuove vetture da corsa come Mustang GT3. Per il programma Ford GT abbiamo fatto una miriade di test, sarà fantastico lavorare di nuovo con i tecnici di Ford Performance e di Multimatic mentre prepariamo l’auto''.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 31/01/2022