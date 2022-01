Video: Mustang Mach-E, il SUV elettrico diventa una escape room

Ridurre i tempi di ricarica è uno degli obiettivi più pressanti dei produttori di auto elettriche. L’alternativa è trovare qualcosa di interessante da fare durante l’attesa alle colonnine: da questo punto di vista il “boccino” è saldamente nelle mani di Tesla, almeno per il momento, che tramite il suo infotainment permette di giocare ai videogame (prodotti commerciali e di gran qualità, non “fuffa” da smartphone di dieci anni fa), o di gustarsi serie TV e stream con le app integrate di Netflix, YouTube e Twitch.

ESCAPE ROOM Ford ha avuto un’altra idea, che promette di essere altrettanto divertente, e dalle grandi potenzialità: trasformare l’automobile in una Escape Room. O meglio, in una Escape Car. Le Escape Room sono giochi cooperativi in cui più persone si trovano in una stanza chiusa, a dover collaborare tra loro esaminando indizi e risolvendo enigmi per riuscire ad aprire la porta e liberarsi entro un tempo limite. La casa dell’Ovale Blu ha preso questa idea, e l’ha portata a bordo di Mustang Mach-E, il suo primo SUV elettrico (qui la nostra prova video della versione GT).

Escape Car di Ford: le istruzioni arrivano dall'infotainment

COME FUNZIONA L’ambientazione è di quelle da spy story, con i giocatori coinvolti in una missione segreta per la consegna di un misterioso pacchetto a un altrettanto misterioso destinatario. Le istruzioni e gli obiettivi del gioco vengono forniti dall’auto tramite gli altoparlanti dello stereo; i sedili elettrici, l’impianto di aria condizionata, il portellone e i fari si trasformano in elementi interattivi controllati dal gioco stesso, oppure usati dai giocatori per risolvere determinati problemi.

Escape Car, Ford trasforma il SUV elettrico Mustang Mach-E in una escape room

E LA FUGA? L’obiettivo è arrivare in fondo alla storia nel tempo a disposizione, ma diversamente dalle Escape Room normali è possibile uscire dall’auto quando si vuole (e ci mancherebbe di rimanerci intrappolati dentro!), e riprendere la partita in un secondo momento. Il gioco è installato su un dispositivo iOS, che si interfaccia con l’auto tramite il protocollo Apple CarPlay e un componente hardware/software dedicato.

Escape Car di Ford: il video di presentazione del progetto

PER ORA È UN PROTOTIPO La Escape Room nella Mustang Mach-E è al momento solo un prototipo, sviluppato da Ford Europe in collaborazione con il team di ricerca della casa in quel di Palo Alto. L’obiettivo del progetto è aiutare i clienti a familiarizzare con le funzioni del veicolo tramite il gioco, ma le potenzialità di un’idea del genere sono comunque tante: aiutare i consumatori a passare il tempo durante le ricariche, per esempio (anche quelle rapide possono richiedere più di mezz’ora), oppure quando le auto saranno capaci di guida autonoma, o addirittura aiutare chi è alle prime armi nella guida a prendere confidenza con i comandi dell’auto.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/01/2022