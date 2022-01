Hot Wheels Unleashed, dal videogame alla realtà: il contest Mattel

Al via un contest per disegnare la livrea della Rodger Dodger: la più bella diventerà una macchinina vera, venduta nei negozi di tutto il mondo

L’abbiamo messo tra i migliori videogame del 2021, ma non siamo gli unici a pensarla così: sviluppato dallo studio milanese Milestone, il videogame Hot Wheels Unleashed ha venduto più di un milione di copie in tutto il mondo, e il suo successo non sembra destinato ad esaurirsi tanto presto.

IL GIOCO Hot Wheels Unleashed è quanto di più vicino c’è al concetto di “giocare con le macchinine, senza le macchinine”, con la sua fedele riproduzione dei modelli iconici della serie di Mattel, e gli spassosi circuiti lungo cui farli correre a rotta di collo. Ma il gioco permette anche di dare libero sfogo alla fantasia: di chi si diverte a costruire nuovi tracciati, da condividere con la community, ma anche a disegnare nuove livree per le auto. Ed è proprio su questo aspetto che si concentra l’ultima iniziativa del vulcanico studio milanese.

VEDI ANCHE

Hot Wheels Unleashed Design Battle: il contest di Mattel e Milestone

IL CONTEST Milestone e Mattel hanno infatti annunciato la Design Battle: un contest che si svolgerà dal 14 gennaio fino al 14 febbraio 2022, e che invita a progettare una livrea esclusiva per il modello Rodger Dodger, utilizzando solo ed esclusivamente l'editor presente nel gioco. Il vincitore vedrà la propria Rodger Dodger trasformata in un giocattolo Hot Wheels (scala 1:64), che sarà messo in vendita in tutto il mondo a partire dal prossimo mese di dicembre. Il regolamento completo del contest si trova a questo indirizzo.

Hot Wheels Unleashed Design Battle: il contest di Mattel e Milestone

LA GIURIA Il vincitore sarà scelto da una speciale giuria composta dai più importanti designer Mattel:

Ted Wu - Vice President & Global Head of Vehicle Design, Mattel

- Vice President & Global Head of Vehicle Design, Mattel Bryan Benedict - Director of Product Design, Mattel

- Director of Product Design, Mattel Dmitriy Shakhmatov - Manager of Product Design, Mattel

- Manager of Product Design, Mattel Jerry Thienprasiddhi - Principal Graphic Designer, Mattel

Hot Wheels Unleashed Design Battle: il contest di Mattel e Milestone

PER ISPIRARSI Per partire con il piede giusto, Milestone e Mattel hanno coinvolto gli artisti italiani Van Orton Design e il francese Oskunk, che hanno realizzato una versione speciale ed esclusiva della Rodger Dodger, disponibile per tutti gli utenti con l’aggiornamento reso disponibile oggi.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/01/2022