GRID Legends, data di uscita e trailer del videogame di Codemasters

Dopo l’annuncio di qualche mese fa, Electronic Arts e Codemasters (lo studio delle serie di Formula 1 e Dirt) hanno finalmente presentato le prime sequenze di gioco di GRID Legends, nel corso di una diretta streaming nella quale è stata anche svelata la data di uscita: 25 febbraio 2022.

DRIVE TO SURVIVE GRID Legends è caratterizzato da una Carriera dalla forte componente narrativa, con una modalità specifica intitolata “Driven to Glory”, sulla falsariga di quanto visto nei videogame di FIFA e NBA negli ultimi anni. A questo si aggiungono oltre 250 eventi di gioco, le modalità Drift ed Elimination (con l’ultimo concorrente in corsa eliminato alla fine di ogni giro, fino a quando non ne rimane solo uno), e anche le gare con le auto elettriche, chiamate Electric Boost.

LE AUTO Più di cento i veicoli presenti nel gioco, tra cui quelli che vedete nelle prime immagini ufficiali:

Ariel Atom

Aston Martin Vantage GT4

GT4 Aston Martin Vulcan

Audi R8

Ginetta G55 GT4

GT4 Ford Mustang GT500

GT500 Koenigsegg Jesko

Porsche 962C

Volkswagen Golf

GIOCO ONLINE Grande attenzione anche per il multiplayer multipiattaforma: nella modalità Creatore di Gare si scende in pista contro altri giocatori su tipologie diverse di veicoli, personalizzando le condizioni atmosferiche, l'ora del giorno e persino aggiungendo rampe e boost di potenza lungo il tracciato.

QUANDO ESCE GRID Legends arriverà il 25 febbraio 2022 su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (via Origin e Steam). Pre-ordinando il gioco nell’edizione Deluxe o Standard si potranno ricevere gli esclusivi contenuti Seneca & Ravenwest Double-Pack: auto uniche, icone, livree e banner dei due team fittizi creati apposta per il gioco.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/12/2021