WRC 10: il videogame di rally con le leggende del volante

Il trailer per l’arrivo di Didier Auriol, Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Richard Burns e altre leggende del rally nell’update - gratuito - di WRC 10

Continua in maniera esemplare il supporto post-lancio di WRC 10, il videogame dedicato al mondiale Rally sviluppato da KT Racing e pubblicato da Nacon. Dopo quello di ottobre, che ci metteva al volante di auto storiche come la 131 Abarth, a questo giro tocca a un altro bel po’ di contenuti storici per appassionati delle corse su strada.

LE NOVITÀ L’update di novembre introduce il rally dell’Acropoli, il ritorno di un’altra icona del WRC: con le sue strade di montagna tortuose e polverose, spesso affacciate sul mare, è uno dei tracciati più difficili della storia dei rally, che torna nel calendario ufficiale del campionato mondiale dopo un’assenza durata sette anni. Nell’aggiornamento il rally dell’Acropoli - già presente nel gioco originale come evento storico singolo - si arricchisce di tre prove speciali ed è inserito nella modalità Carriera.

WRC10: un'immagine dell'aggiornamento di novembre del videogame di rally

EVENTI STORICI Dopo i rally storici introdotti nell’aggiornamento di ottobre, in quello di novembre arrivano altri cinque eventi leggendari, in cui piloti e co-piloti correranno nelle loro auto originali:

Rally d’Argentina , 1994, con Didier Auriol e Bernard Occelli ( Toyota Celica Turbo 4WD )

, 1994, con Didier Auriol e Bernard Occelli ( ) Rally d’Argentina , 2004, con Carlos Sainz e Marc Martí ( Citroen Xsara WRC )

, 2004, con Carlos Sainz e Marc Martí ( ) Rally di Germania , 2002, con Sébastien Loeb e Daniel Elena ( Citroën Xsara WRC )

, 2002, con Sébastien Loeb e Daniel Elena ( ) Safari Rally del Kenya , 2000, con Richard Burns e Robert Reid ( Subaru Impreza S5 WRC )

, 2000, con Richard Burns e Robert Reid ( ) Rally del Messico, 2016, Jari-Matti Latvala e Miikka Anttila (Volkswagen Polo R WRC)

WRC10: un'immagine dell'aggiornamento di novembre del videogame di rally

ANCHE ONLINE La modalità Club, che permette ai giocatori di creare i propri eventi e campionati online, si arricchisce con un nuovo livello di difficoltà tutto improntato al realismo: i danni inflitti al veicolo vengono infatti trasportati alla tappa successiva, e tutte le tappe devono essere affrontate in una volta sola, senza possibilità di riavviarle in caso di errore (nel caso di danno irreparabile arriverà la squalifica).

WRC10: un'immagine dell'aggiornamento di novembre del videogame di rally

DOVE TROVARLO Il videogame WRC 10 è disponibile per PC (su Steam ed Epic Games Store), su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Nei prossimi mesi il gioco debutterà anche su Nintendo Switch.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/11/2021