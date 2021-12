Porsche Vision Gran Turismo, la supercar (elettrica) è solo nel videogame

Il prototipo del Centro Stile Porsche servirà come base per i futuri modelli della casa di Stoccarda, ma si potrà guidare solo in Gran Turismo 7. Il trailer

Dopo la sportiva elettrica Mission R, esposta al Salone dell’auto di Monaco dello scorso settembre, Porsche ha presentato la sua prima supercar virtuale, anch’essa elettrica, e nata per essere guidata solo nel videogame Gran Turismo 7.

COM’È FATTA La Porsche Vision Gran Turismo riprende ed estremizza molti elementi classici della casa di Stoccarda, a cominciare dal cofano basso e dai passaruota molto pronunciati, per arrivare allo stile dei gruppi ottici anteriori (che richiama quello della nuova Taycan) e degli affusolatissimi fanali posteriori (anch’essi ispirati alla EV sportiva, ma anche alla più tradizionale 911).

Porsche Vision Gran Turismo: i gruppi ottici posteriori

UN OLOGRAMMA PER CRUSCOTTO Spettacolare l’apertura dell’intero blocco superiore dell’auto, che permette di calarsi in abitacolo. Qui troviamo un cruscotto digitale, con il quadro strumenti incastonato in una lastra di vetro trasparente. Una cellula in fibra di carbonio avvolge il pilota, che a destra trova anche i tasti per cambiare le modalità di guida. Sportivo il volante, con le numerose regolazioni dei parametri dell’auto a portata di mano, sotto forma di rotelle e pulsanti.

Porsche Vision Gran Turismo: il cruscotto olografico

LE DICHIARAZIONI “Un veicolo costruito per un videogame apre una serie di possibilità che nel mondo reale sono precluse dai limiti imposti dai processi produttivi di un’automobile”, ha commentato Michael Mauer, Vice President del centro Stile Porsche. “Progetti come la Porsche Vision Gran Turismo sono particolarmente importanti per noi, specialmente nel processo creativo, perché ci permettono di lavorare sul DNA del marchio, e di scambiare idee, pensieri e processi con designer di altri settori (videogame, ndr)”. “Il fascino di una Porsche nasce dal suo design puro”, ha commentato Kazunori Yamauchi, presidente di Polyphony Digital, lo studio di sviluppo che sta producendo Gran Turismo 7. “Sia noi che Porsche siamo ugualmente perfezionisti. Condividiamo la stessa passione per le gare, e guardiamo con interesse al futuro dell’auto”.

Porsche Vision Gran Turismo: visuale laterale

IL MONDO DI GRAN TURISMO La nuova Porsche Vision Gran Turismo rientra nel programma Vision GT, all’interno del quale i costruttori di automobili possono creare - almeno virtualmente - il prototipo della loro Gran Turismo ideale. Negli anni passati abbiamo visto le splendide creazioni firmate Audi, Mercedes, Bugatti, Fittipaldi, Mazda, Lamborghini e molti altri, e che i giocatori possono divertirsi a far correre per le piste del gioco (dove è possibile acquistarli per 1 milione di crediti tondi tondi).

Porsche Vision Gran Turismo: l'auto virtuale per il videogame

COME GUIDARLA La Porsche Vision Gran Turismo sarà contenuta esclusivamente all’interno di Gran Turismo 7, che uscirà su PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo 4 marzo 2022.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/12/2021