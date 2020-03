BENVENUTA MAZDA Mazda è diventata ufficialmente partner di Sony per i campionati di eSport di Gran Turismo, realizzati in collaborazione con FIA. Per festeggiare il lieto evento, la casa giapponese ha presentato la sua RX-Vision GT3 Concept.

VISION GT L’auto appena presentata rientra nel programma Vision GT, all’interno del quale i costruttori di automobili possono creare - almeno virtualmente - il prototipo della loro Gran Turismo ideale. In questi anni abbiamo visto progetti molto belli di Audi, Infiniti, Mercedes, Volkswagen, Bugatti, e recentemente anche quello di Lamborghini. Bolidi che non vedranno mai la luce, ma che i giocatori di Gran Turismo Sport possono divertirsi a far correre per le piste del gioco (dove è possibile acquistarli per 1 milione di crediti tondi tondi).

DAL SALONE DELL’AUTO AL VIDEOGAME La RX-Vision GT3 Concept riprende il prototipo della RX-Vision presentato al Salone di Tokyo del 2015, con l’aggiunta di una ricca serie di appendici aerodinamiche che la rendono adatta ai circuiti del gioco, e relative velocità. Il peso è di soli 1.250 kg, con una distribuzione dei pesi 48:52 tra avantreno e retrotreno. Sotto il cofano batte (almeno virtualmente) un motore rotativo da 569 CV. Possiamo solo immaginare le fiammate che usciranno da quegli scarichi accanto alle ruote anteriori...