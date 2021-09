L’attesa non è breve, perché il gioco uscirà il prossimo 4 marzo 2022. Volendo, però, è già possibile prenotare Gran Turismo 7 per PlayStation 4 oppure PlayStation 5. E visto che la serie di Polyphony Digital compie 25 anni, si può prenotare anche l’edizione speciale dedicata proprio a questa ricorrenza.

Gran Turismo 7, edizione 25th Anniversary

GRAN TURISMO 7 PS4 Come si legge sulla pagina ufficiale del PlayStation Store, l’edizione per PS4 è la più economica, e costa 69.99 euro. Chi pre-ordina il gioco da qui a prima della sua uscita otterrà 100.000 crediti da spendere in game, e tre auto esclusive:

Mazda RX-Vision GT3 Concept Stealth Model

GT3 Concept Stealth Model Porsche 917 Living Legend (quella vista nel trailer)

(quella vista nel trailer) Toyota Supra GT500 ’97 (Castrol Tom’s)

L’edizione PS4 del gioco gira solo sulla “vecchia” console di Sony: un futuro upgrade alla versione PS5 costerà 10 euro.

GRAN TURISMO 7 PS5 L’edizione di lancio del gioco per la nuova console di Sony costa 79,99 euro, e gira anche sulla vecchia console. Anche in questo caso, il preordine assicura 100.000 crediti e le tre auto di cui sopra.

GRAN TURISMO 7 25TH ANNIVERSARY Qui la faccenda si fa un po’ più complicata. È possibile comprare il gioco in versione digitale o fisica. La prima è acquistabile solo dallo store ufficiale PlayStation, e comprende 1.500.000 crediti in game, 30 avatar per PSN, la colonna sonora ufficiale, le versioni PS4 e PS5, e la Toyota GR Yaris con livrea esclusiva. L’edizione fisica dedicata al 25esimo anniversario si trova invece nei principali store (come Amazon o Gamestop) non include i crediti extra e la GR Yaris, ma uno steelbook (custodia in acciaio) per il disco di gioco in versione PS5, e il codice di download per la versione PS4. Il prezzo delle due versioni 25th Anniversary è di 99,99 euro. Anche queste comprendono ovviamente le tre auto delle altre edizioni.

E SE LO COMPRO SU DISCO? Se pensavate che fosse complicato capire quale versione 25th Anniversary comprare, aspettate di leggere come funziona per chi vuole comprare il gioco normale su disco. Innanzitutto, la versione PS5 su disco di Gran Turismo 7 non funziona su PS4. La versione PS4 su disco funziona anche su PS5, ma in quel caso occorre comunque comprare l’upgrade digitale - a 10 euro - e inserire sempre il disco nella console prima di giocare. Se comprate il disco per PS4 e possedete la PS5 Digital (senza lettore ottico), l’unico modo per giocare a GT7 sulla nuova console è comprarne un’altra copia, ovviamente digitale.

IL GIOCO SU PS5 L’edizione PlayStation 5 del gioco supporta la grafica in 4K con HDR e 60 frame al secondo, e aggiunge il retrovisore virtuale. Nella modalità foto si attiva anche il ray tracing per il massimo del realismo negli scatti. Il controller DualSense aggiunge le vibrazioni sui grilletti, con resistenza variabile in accelerazione e in frenata; il feedback aptico permette anche di percepire il tipo di terreno su cui si corre.

