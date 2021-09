Nuove immagini per il settimo capitolo del popolare videogame per PlayStation. Tutte le auto, le piste e le novità nel trailer di gioco

L’ATTESA È FINITA Gli appassionati di videogame di corse hanno finalmente una data da segnare sul calendario: 4 marzo 2022. Il giorno in cui uscirà Gran Turismo 7, in formato digitale e fisico, il nuovo capitolo della storia serie di Polyphony Digital che dal 1997 corre sulle console PlayStation. Il gioco uscirà sia per la nuova PS5 che per la più anzianotta PS4. Godetevi il nuovissimo trailer del gioco!

(R)EVOLUTION Gran Turismo 7 non è mai stato presentato come una rivoluzione per la serie, ma piuttosto come un’evoluzione sotto tutti i punti di vista. La mappa di gioco permetterà di accedere alla Campagna, ossia la serie di campionati ed eventi di difficoltà crescente, alle famigerate “patenti” per imparare e migliorare il proprio stile di guida, al garage con tutte le auto ottenute nel gioco, e molto ancora.

Nel lungo trailer di ieri si sono viste un sacco di automobili, che abbiamo cercato di raccogliere nel parziale elenco qui sotto. Se ne avete viste altre che a noi sono sfuggite, fatecelo sapere!

Porsche 917 Living Legend

Lamborghini Lambo V12 Vision

Jaguar Vision GT

Mercedes Vision GT

Aston Martin DP-100

Mazda RX-7

Nissan Skyline GT-R (tre generazioni, il modello Hakosuka)

Mitsubishi Lancer Evo V

Toyota Supra

Toyota MR2

Lancia Delta HF Integrale

Honda NSX (1991)

Nissan Silvia 2002 Spec R

Alfa Romeo 155 Touring Car

Pennzoil Nissan Skyline GT-R JGTC (1999)

Toyota Castrol Supra

Jeep Willy

Ferrari FXX-K

Mercedes CLK-LM

Aston Martin DB5

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Touring Berlinetta

Supra JGTC

De Tomaso Mangusta

Shelby GT500

Porsche 356

Plymouth XNR

Dodge Viper

Mazda MX-5

Renault Sport Clio V6

Abarth 500

Volkswagen Scirocco R

Mercedes 300SL W194

Jaguar XJ13

Ford GT40

Toyota GR 86

Toyota Yaris GR

Ford GT (2018)

Porsche 911 RSR

COLLEZIONALE TUTTE! Il collezionismo di auto rivestirà un ruolo molto importante, forse più che in passato: in GT7 debutta infatti la modalità GT Cafè attraverso la quale il giocatore potrà ricevere aiuti e assistenza da alcuni personaggi sulle auto che ha ottenuto fino a quel momento, e suggerimenti su come migliorare e arricchire la propria collezione. Le automobili, che saranno centinaia, si potranno ottenere vincendo gare, salendo di livello, oppure facendo spesa presso i concessionari (del nuovo e dell’usato).

SAY CHEESE Una volta collezionate, le auto si possono far correre, sicuramente, ma anche fotografare. Gran Turismo 7 ha una modalità dedicata a questo aspetto: si potranno posizionare le proprie auto in oltre 2.500 località di 43 paesi diversi, preparare lo scatto con tutti i parametri di una reflex digitale avanzata, e ottenere risultati incredibilmente realistici grazie all’HDR e al ray tracing (quest’ultimo solo su PS5).

PIMP MY RIDE Poteva mancare la parte di modifica e tuning della vettura? In GT7 potremo intervenire su motore e tutte le componenti meccaniche dell’auto: sospensioni, trasmissione, freni, pneumatici e altro. Ancora, pneumatici e carrozzeria, che può essere allargata, alleggerita e modificata con elementi aerodinamici. Da ultimo, è stata completamente ridisegnata - e semplificata - l’interfaccia dell’editor di livree.

Nel trailer si intravede la schermata di selezione dei circuiti, e ce ne siamo segnati un po’, tra nuovi e storici della serie (ancor più dettagliati e realistici, ovviamente):

Autopolis

Tsukuba

Suzuka

Fuji

Kyoto Driving Park

Broad Bean Raceway

Tokyo Expressway

Mount Panorama

Laguna Seca

Sardegna

Colorado Springs

Circuit de le Sarthe

Goodwood

Brands Hatch

Spa-Francorchamps

Red Bull Ring

Nürburgring

Alsace

Lago Maggiore

Monza

Dragon Trail

Catalunya

High Speed Ring

Trial Mountain

NIENTE METEO VARIABILE Non arriverà, come molti speravano, una caratteristica presente in molti dei concorrenti di Gran Turismo 7, a cominciare da Forza Horizon 5: le condizioni meteorologiche che cambiano durante la gara. Sarà possibile impostare ora del giorno e meteo prima della corsa, ma nulla più. In compenso, assicura Polyphony, “grazie all'utilizzo di quantità massicce di dati di osservazione meteorologica, presi anche dalle banche dati accademiche della NASA, abbiamo riprodotto le condizioni spaziali/cronologiche del giorno per la distribuzione e la concentrazione delle particelle atmosferiche su scala globale”.

Sviluppato da Polyphony Digital in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5, Gran Turismo 7 arriverà il prossimo 4 marzo 2022. Nei prossimi mesi sapremo qualcosa di più su una - pressoché certa - edizione per collezionisti, e i relativi contenuti.

