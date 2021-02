RINVIO DI UN ANNO L’ha confermato in un’intervista al settimanale GQ l’amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan. La casa giapponese, che produce PlayStation 5 e che possiede, tra gli altri, gli studi di sviluppo Polyphony Digital, non ha buone notizie per gli appassionati dei giochi di corse. Lo sviluppo di Gran Turismo 7 è stato colpito - come molti altri videogame - dalla pandemia di coronavirus, e la sua uscita posticipata al 2022, senza ulteriori dettagli. “La situazione”, spiega Sony tramite un suo portavoce “è in continuo sviluppo, e nei mesi scorsi alcuni aspetti cruciali della produzione del gioco sono stati rallentati in maniera importante”.

SOLO UN TRAILER Il gioco era stato annunciato lo scorso giugno, durante l’evento di presentazione della console, con un trailer che potete rivedere qui sopra. L’ultimo capitolo della serie, Gran Turismo Sport, risale ormai all’ottobre del 2017, quattro anni fa. Era stata la stessa Sony, in diverse occasioni, a sottolineare come GT7 sarebbe uscito nel corso del 2021.

MANCA ANCHE LA CONSOLE A rendere solo parzialmente meno spasmodica l’attesa, il fatto che le PS5 continuano a essere introvabili in gran parte del mondo, Italia compresa, a più di quattro mesi dal loro arrivo sul mercato. Anche in questo caso, i ritardi nella produzione - come accade anche per le automobili e per le biciclette - sono legati proprio alla pandemia.

ANNUS HORRIBILIS Il 2021 non sembra dunque un grande anno per gli appassionati di giochi di corse: il nuovo capitolo/reboot della serie Forza Motorsport di Microsoft per Xbox e PC è in alto mare, Codemasters (la casa di F1 2020 e Dirt 5) è stata recentemente acquisita da Electronic Arts, e al momento sappiamo solo che sta lavorando al nuovo capitolo di Formula 1. Va un po’ meglio in casa nostra, con Milestone che dovrebbe far uscire a breve il nuovo MotoGP 21 e l’inaspettato Hot Wheels, basato sulla licenza delle popolari macchinine.