PICCOLA PESTE Che la GR Yaris sia un peperino è fuori discussione, come dimostrano i tempi registrati al Nürburgring. Che sia anche uno spasso da guidare, e ci sia piaciuta in maniera particolare, lo potete scoprire leggendo (e guardando) la nostra prova di un paio di mesi addietro. Che fosse anche un successo commerciale da 300mila unità, beh... quello era un po’ meno scontato. Ma c’è un (piccolo) trucco.

BEST SELLER Riportando i dati di “vendita” distribuiti da Sony, Toyota ha dichiarato che la piccola compatta è già stata acquistata da più di 310.000 persone, nel concessionario virtuale di Gran Turismo Sport, il popolare videogame per PlayStation 4. Il risultato è particolarmente interessante alla luce del fatto che la GR Yaris è stata inserita nel gioco solo lo scorso mese, in un aggiornamento gratuito. Un update che ha colto quasi tutti di sorpresa, dato che l’ultima auto introdotta nel gioco è stata la Mazda RX-Vision GT3, lo scorso maggio. Toyota ha anche fatto sapere che nel gioco sono state vendute 1.170.000 GR Supra del 2019 e 620.000 GR Supra del 2020.

CHE GRINTA! Costruita per essere omologata nel mondiale Rally, la piccola GR Yaris monta il tre cilindri più potente del mondo, un 1.6 turbo da 261 CV e 360 Nm di coppia, abbinati a un manuale a sei rapporti dagli innesti contrastati e una trazione integrale a controllo elettronico con doppio differenziale Torsen. Velocità massima di 230 km/h (autolimitata) e uno 0-100 km/h in 5,5 secondi.

NON SOLO GRAN TURISMO Toyota GR Yaris è disponibile anche nel garage di WRC 9, il videogame con la licenza ufficiale World Rally Championship, disponibile per PS4 e PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.