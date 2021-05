QUANTO COSTA Dai videogame alla realtà: sembra proprio che il Volkswagen Maggiolino da competizione visto in Gran Turismo Sport diventerà presto un'auto in carne e ossa - pardòn, in plastica e acciaio - grazie agli sforzi dei preparatori tedeschi JP Performance e Prior Design. Alla base di tutto c'è un bodykit da applicare alle Volkswagen New Beetle costruite tra il 2011 e il 2019, che verrà commercializzato al prezzo di 5.950 euro.

COSA COMPRENDE Per dare alla tranquilla vettura tedesca un aspetto degno dei videogame (qui il video di una Jaguar virtuale), la maggior parte dei pannelli della carrozzeria del Maggiolino viene sostituita. Al frontale spicca un paraurti allargato con luci gialle e prese NACA sul cofano; nuovi convogliatori d'aria guidano i flussi ai lati della carrozzeria, attorno a passaruota vistosamente allargati, tra i quali si estendono nuove minigonne sottolineate da profili colorati. Al posteriore, spicca un'ala gigantesca, che torreggia sul nuovo paraurti che ingloba un ampio estrattore.

QUANDO ARRIVA Sembre che lo sviluppatore del gioco Gran Turismo Sport per Playstation, così come la stessa Volkswagen AG, abbiano dato a JP Performance e Prior Design la loro benedizione per costruire il kit. Solo 53 esemplari dovrebbero essere resi disponibili e il primo dovrebbe essere completato entro marzo 2022. Appassionato di videogame e auto virtuali? Guarda il video trailer di Test Drive Unlimited.