Volkswagen Amarok 2022: in estate il nuovo pick-up tedesco

Volkswagen si prepara al lancio del suo nuovo pick-up Amarok, con il debutto ufficiale atteso per la prossima estate. Come noto, Volkswagen Amarok 2022 condivide la base tecnica con nuova Ford Ranger. L'ultimo teaser pubblicato sul web ci mostra il tre quarti posteriore del pick-up e alcuni dettagli dell’abitacolo. Con le sue forme massicce e scolpite, Amarok viene ritratto in paesaggi che ben si addicono al suo spirito tuttofare. Le immagini ci mostrano l’autocarro in un ambiente che ricorda il Sudafrica, Paese dove Volkswagen ha sottoscritto una partnership con Wilderness Foundation Africa: ente che si occupa della protezione e della conservazione della fauna locale.

Volkswagen Amarok 2022: laterale

INTERNI RIPROGETTATI I bozzetti ci consentono inoltre di dare uno sguardo all'interno. Il design del cruscotto è stato completamente rivisitato, si nota infatti il nuovo volante Volkswagen e il Virtual Cockpit. È presente anche un inedito sistema di infotainment, abbinato a tasti fisici. Volkswagen Amarok sarà equipaggiato con sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione e nuove funzioni di connettività per lo smartphone. Innovazioni tecnologiche che a detta di Volkswagen: ''non si sono mai viste in questo segmento''.

Volkswagen Amarok 2022: interno

DIESEL POSSENTE Le specifiche tecniche di nuova Amarok sono ancora avvolte dal mistero. Per il momento Volkswagen ha confermato che il pick-up (top di gamma) sarà equipaggiato con un V6 TDI turbo. Magari lo stesso motore 3 litri a gasolio che verrà utilizzato su Ford Ranger (qui il nostro approfondimento). Il cambio dovrebbe contare su un automatico 10 rapporti, abbinato alla trazione integrale permanente. Un 4x4 che promette di rendere la nuova Amarok ancor più performante in condizioni di off-road. Le versioni entry-level di Amarok saranno probabilmente spinte da propulsori Diesel turbo da 2,0 litri condivise con Ford. Volkswagen Amarok 2022 sarà costruito in Sudafrica e in Argentina, al contrario della passata generazione che nasceva ad Hannover e che riforniva il mercato europeo.

Volkswagen Amarok 2022: 3/4 posteriore

COLLABORAZIONE STRATEGICA Lars Menge, Responsabile marketing Volkswagen Veicoli Commerciali, ha dichiarato: ''Stiamo continuando a sviluppare motori TDI ad alta efficienza per il nuovo Amarok […] in futuro saranno disponibili anche un potente V6 TDI e ulteriori propulsori specifici per ogni mercato''. ''Volkswagen Veicoli Commerciali ha compiuto un importante passo strategico stabilendo una partnership con Ford. Nuovo Amarok sarà uno dei primi frutti di questa importantissima collaborazione'', ha commentato lo scorso anno Herbert Diess, CEO del Gruppo Volkswagen. I due marchi hanno annunciato inoltre un investimento congiunto nella start-up Argo AI, specializzata in guida autonoma, mentre dal 2023 Ford produrrà veicoli elettrici utilizzando la piattaforma MEB di Wolfsburg. Do ut des.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 17/01/2022