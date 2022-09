Jeep Wrangler Willys 4xe, l'ibrido plug-in viaggia nel tempo

Sulla Wrangler celebrativa, in mostra al Salone di Detroit 2022, una buona notizia e una meno buona. Almeno, per i fan italiani

La buona notizia è che Jeep Wrangler Willys 4xe sarà la Wrangler plug-in hybrid più accessibile di tutte, partendo - in patria - da un listino prezzi di 54.000 dollari (tasse escluse). La cattiva notizia, è che non ha senso convertire il prezzo in euro, dal momento che Willys 4xe, esattamente come Wrangler Willys col V6, non sbarcherà in Europa, in Italia men che meno. Accontentiamoci - per ora: non vuoi mai che ci ripensino - delle fotografie.

BLUE JEEP Wrangler Willys 4xe la Jeep, dunque, che più di ogni altra coniuga l'attenzione alle nuove tecnologie col culto della storia. Esteticamente si fa riconoscere per griglia nera, fari a LED, cerchi in lega da 17 pollici verniciati in nero con pneumatici all terrain, rock rail, soprattutto per la decalcomania ''Willys'' sul cofano rifinita nel caratteristico blu elettrico del sub-brand 4xe, tinta scelta anche per pitturare i ganci di traino anteriori e posteriori, il badge ''Jeep'' e il badge ''Trail Rated''. A sottolinearne la natura di fuoristrada elettrificato, infine, l'adesivo ''Electric 4 Wheel Drive'' sul portellone posteriore a battente.

COMFORT OFFROAD Tra gli accessori di bordo, tra gli altri, anche il sistema audio premium Alpine a 9 altoparlanti e gli immancabili tappetini per tutte le stagioni, mentre in opzione è il pacchetto Sun and Screen, che comprende l'esclusivo Sky One-Touch Power-Top e l'infotainment Uconnect 4C Nav con touchscreen da 8,4 pollici.

SCHIACCIASASSI Tra le caratteristiche tecniche, da menzionare sono sia la distanza da terra calibrata su un'altezza di 33 cm, per una capacità di guado sino a 76 cm, sia le protezioni sottoscocca a prova di percorso a ostacoli.

IBRIDA A MODO SUO Per il resto, Wrangler Willys 4xe è una Wrangler 4xe come già siamo abituati a indenderla, ovvero equipaggiata di un 4 cilindri 2 litri turbo benzina accoppiato a un motore elettrico posteriore, alimentato da una batteria da 17 kWh di contenuto energetico e 400 Volt di tensione, accuratamente sistemata sotto la seconda fila di sedili e il più possibile protetta da urti e agenti atmosferici. Potenza di sistema di 380 CV, coppia massima di 637 Nm. Ma in Willys feeling, l'ibrido è più saporito.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/09/2022