Peugeot 3008, mild hybrid in vista. È l'ibrido Jeep/Fiat oppure no?

Su 3008 e 5008 è in arrivo l'elettrificazione soft: sempre un ibrido a 48 Volt come su Renegade e 500X, ma con tecnologia francese?

Per l'elettrico, tempi ancora immaturi, almeno per il SUV di taglia M e per il suo alterego a 7 posti. Per Peugeot 3008 e 5008, invece, si profila un'altra soluzione. Una tecnologia che - sulla scala dell'elettrificazione - prende posizione un po' più in basso anche rispetto al plug-in hybrid, ma proprio per questo (vedi i costi inferiori e l'indipendenza dalla ricarica esterna) in grado di intercettare ancora meglio la domanda del mass market. Almeno, per ora. Peugeot 3008 mild hybrid in vendita dal 2023. Un mild hybrid, di che tipo?

Peugeot 3008, arriva il mild hybrid

INDIZI Le anticipazioni diffuse dal Leone sono ancora vaghe: Peugeot 3008 mild hybrid sfrutterà uno schema con motore benzina PureTech di nuova generazione da 136 cv, abbinato a nuovo cambio elettrificato a doppia frizione. Grazie a una batteria da 48 Volt che si ricarica durante la guida, questa tecnologia - assicurano dalla Casa - offre un surplus di coppia ai bassi regimi e una riduzione del consumo di carburante nell'ordine del 15%. La modalità a zero emissioni? C'è anche quella. Per un massimo di 1 km a bassa velocità e per brevi tratti in città.

Peugeot 5008 mild hybrid: quale tecnologia?

ANALOGIE Così descritto, il sistema somiglia a quello adottato già da qualche mese sia da Jeep Renegade e Compass e-Hybrid, sia da Fiat Tipo e 500X Hybrid, sia anche - con qualche differenza - da Alfa Romeo Tonale Hybrid, tutte colleghe di Gruppo Stellantis. Non è chiaro, tuttavia, se il propulsore termico che batterà sotto il cofano di 3008/5008 mild hybrid sarà la stessa unità a 4 cilindri da 1,5 litri dei modelli ex FCA, oppure un propulsore progettato in house da Peugeot, magari di derivazione 1.2 PureTech a 3 cilindri. Una potenza di 136 cv è dopotutto lo stesso ordine di grandezza sia del 1.5 T4 ''made in Termoli'', sia del tricilindrico francese: entrambi sono registrati a 131 cv. Identico dilemma per il cambio elettrificato: anche le mild hybrid italiane si avvalgono di un robotizzato doppia frizione a 7 rapporti. Il punto, è che Peugeot 3008 e 5008 nascono su piattaforma PSA (EMP2), da sempre associata ad automatici con convertitore di coppia (EAT8 o e-EAT8 in caso di sistema ibrido ricaricabile): l'incastro tra due mondi è realizzabile? Presto avremo le risposte.

Peugeot, il 2023 è l'anno dell'elettrificazione ''hard''

ANNO ZERO (EMISSION) Il 2023 sarà l'anno della full immersion di Peugeot nel mare magnum dell'elettrificazione. Oltre a 3008/5008 con ibrido 48V, il mercato conoscerà - rimanendo in ambito passenger car - anche le versioni full electric di 308 5 porte (E-308) e station wagon (E-308 SW) e un'edizione più performante di e-208 (156 cv anziché 136 cv). Sempre nel 2023 farà il suo debutto commerciale il SUV coupé Peugeot 408: dapprima in salsa ibrida plug-in, successivamente - lui sì - anche in formato 100% elettrico.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/10/2022