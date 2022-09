Nuove Peugeot E-308 ed E-308 SW, le full electric danno i numeri

Dai motori termici ai motori ibridi, dall'ibrido all'elettrico al 100%, anzi al 200%. Perché Peugeot 308 sarà in vendita in formato full electric sia nell'edizione hatchback 5 porte (Peugeot E-308), sia in versione station wagon (Peugeot E-308 SW). Per un brand automobilistico europeo, è la prima volta in assoluto di una e-wagon. L'ingresso sul mercato dista ancora qualche mese, nel frattempo, dal Leone, ecco le prime foto e le specifiche motore e batterie. Specifiche che segnano un upgrade rispetto al resto della flotta EV del marchio e del Gruppo Stellantis nel suo insieme.

Come traspare dalle prime immagini ufficiali, il design di nuove Peugeot E-308 ed E-308 SW rispecchia in larga parte quello espresso dalla gamma a combustione interna, caratteristico frontale incluso. Apparentemente, gli unici tratti distintivi sono il logo del modello (con la E maiuscola anziché miniscola), l'assenza dei terminali di scarico, inoltre un set di nuovi cerchi in alluminio da 18 pollici. Identici anche gli interni, fatta eccezione semmai per le grafiche dei parametri EV.

Anziché la nota unità da 100 kW (136 CV), su E-308 ed E-308 SW viene lanciato un nuovo motore elettrico da 115 kW (156 CV) e 260 Nm di coppia. Di nuova generazione anche la batteria da 54 kWh (51 kWh utili): nuova composizione chimica (80% Nichel - 10% Manganese - 10% Cobalto), tensione di 400 Volt e grado di autonomia di oltre 400 km secondo il protocollo WLTP (l'omologazione è ancora in corso).

ECONOMY RUN Ovviamente, l'efficienza è stata una delle principali preoccupazioni del team di ingegneri: come risultato degli sforzi combinati in termini di motore, batteria, aerodinamica (ottimizzazione dell'avantreno e sottoscocca), ottimizzazione del peso (piattaforma EMP2) e riduzione dell'attrito (pneumatici di classe A), il consumo medio di energia non dovrebbe superare i 12,7 kWh/100 km, un punto di riferimento tra i veicoli 100% elettrici di segmento C. Per gestire i consumi, il guidatore può a sua volta selezionare la propria modalità di guida preferita (Eco, Normal e Sport), oltre che forzare - nella speciale modalità Freno - la funzione di decelerazione rigenerativa.

SOTTO CARICA Il caricabatteria trifase di bordo è di serie e ha una potenza di 11 kW, con la presa che accetta tutte le modalità di ricarica. Da un punto di ricarica pubblico da 100 kW, la carica passerà dal 20% all'80% in meno di 25 minuti.

Disponibili negli allestimenti Allure e GT, nuove Peugeot E-308 ed E-308 SW arriveranno in concessionaria, in successione, attorno a metà 2023. Saranno in vendita online (non è chiaro se sarà possibile inoltrare l'ordine anche in presenza, o esclusivamente dal sito di e-commerce) e saranno accompagnate da una intera gamma di servizi finanziari dedicati, oltre che relativi alle funzioni di ricarica (anche a distanza con app MyPeugeot) e di pianificazione dei percorsi (app Free2Move e-solutions). I prezzi? Non ancora noti, anche se è realistico aspettarsi una soglia di ingresso superiore ai 40.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/09/2022