La famiglia si allarga: Peugeot conferma l'arrivo della 308 elettrica

PEUGEOT ALLARGA LA FAMIGLIA ELETTRIFICATA Il piano di Peugeot per ampliare la sua gamma elettrificata prosegue e la Casa francese ha confermato che le varianti 100% elettriche della sua 308 berlina e station wagon arriveranno con motori più potenti, più efficienti e con un'autonomia maggiore rispetto all’attuale e-208. La e-308 si unirà alle versioni ibride plug-in della berlina per completare la gamma, quando sarà dai concessionari il prossimo anno. Come con altri veicoli elettrici della famiglia Peugeot, la e-308 ha motore, caricatore e pompa di calore posizionati sotto il cofano. La batteria si trova sotto il pavimento, sostanzialmente nello spazio sotto i sedili, mentre il bagagliaio rimane delle stesse dimensioni della versione con motore plug-in. La e-308 è solo a trazione anteriore abbinata alla trasmissione monomarcia classica dei modelli elettrici e ha una batteria da 400V con una capacità utilizzabile di 50 kWh (54 kWh lordi).

Nuova Peugeot e-308: la BEV francese arriverà nel 2023 con carrozzeria berlina e SW MOTORE PIU POTENTE RISPETTO ALLA 208 ELETTRICA Il motore eroga una potenza di 154 CV e una coppia di 270 Nm, 20 CV in più rispetto alla e-208. Con un peso di circa 1.600 kg, la 308 elettrica mette sulla bilancia lo stesso peso della versione plug-in. La batteria è solo 4kWh più grande di quella della piccola e-208, ma Peugeot dichiara che una inedita composizione chimica della batteria (NMC811) garantirà all'auto una maggiore efficienza, di 12,4 kWh/100km, “la migliore tra la concorrenza”, secondo Agnès Tesson-Faget, project manager del marchio 308 di Peugeot. Ciò darebbe alla e-308 un'autonomia nel ciclo combinato WLTP di quasi 400 km. Gli accumulatori possono essere ricaricati in maniera “fast” fino a 100 kW.

Nuova Peugeot e-308: batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia.UN PO’ DI PAZIENZA PER IL DEBUTTO Detto questo, l'auto è ancora un po' lontana dal suo esordio sul mercato, ma Peugeot si aspetta che rappresenti una grossa fetta di vendite della gamma 308. “Se guardiamo al portafoglio che abbiamo oggi, il plug-in è già oltre il 20% degli ordini e ci aspettiamo che la versione elettrica raggiunga almeno quel risultato”, ha ribadito Tesson-Faget. Linda Jackson, CEO di Peugeot, ha affermato che la strategia multi-propulsore dell'azienda - ovvero che le sue auto possono avere varianti dello stesso modello a combustione interna, ibrida plug-in e completamente elettrica - è stata “un successo commerciale”. “Peugeot era posizionata tra i primi tre costruttori per vendite in Europa l'anno scorso”, ha confermato la Jackson, “le versioni elettriche rappresentavano il 20% delle vendite a dicembre 2021”. La e-308 entrerà in produzione a luglio 2023, con consegne poco dopo. Il prezzo sarà annunciato vicino alla data del debutto commerciale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/01/2022